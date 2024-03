El primer sonido del día de Carlos Herrera: Sánchez levanta otro muro en el homenaje a las víctimas del 11-M

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez en el homenaje a las víctimas del 11-M.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Oiga, que nos estamos acercando a la mitad de marzo, que ya es el 12 de marzo y son las 06:00 y el sol se va a dejar ver este martes en casi toda España. Casi toda España en Canarias y en el sur peninsular se podrán superar los 20 grados. En Canarias va de suave, pero en el sur peninsular ya empieza a asomar la punta de la primavera".

"Ha roto el azahar en Sevilla, ya se perfuma la ciudad y toquemos madera, porque vaya, lo que la racha que llevamos con con autobuses en diferentes puntos de España. Accidentes. Pero con susto, heridos graves. Y podía haber sido mucho peor. Más grave. Uno entre Esplugas de Llobregat y Cornellá en Barcelona, con 25 pasajeros a bordo".

"Y oiga, que con el desmayo del conductor, con la pérdida de control del vehículo, que bueno, con tan mala suerte que no fue a parar contra una pared que pudieron frenar el vehículo sin hacer estruendo, enfiló una trayectoria que desembocó en las obras de un aparcamiento con un agujero cuatro metros".

"Hágase la idea de lo que es un autobús sin control, cayendo desde cuatro metros. Uno 14 heridos, uno de ellos grave, otro en estado crítico y luego en Mallorca. Otro también en una carretera al este de la isla. Volcó por un terraplén de dos metros 24 heridos, siete de ellos graves".

"Bueno, hoy lo lo mejor que se puede decir es que hemos dejado atrás el bochorno institucional que se tuvo que vivir ayer. ¿Por qué bochorno institucional? Porque el presidente del Gobierno organiza un acto en el Palacio Real con la presencia del Rey, que es la casa del Rey, y no invita y hace pasar al rey en su casa el bochorno de en un acto solemne que recuerde el hecho traumático del 11 m no invita a la oposición al partido que ganó las elecciones".

"Un ladrillo más en el muro. 20 años después, con la reflexión y la perspectiva que tiene que dar todo ese tiempo, seguimos en el mismo punto de cainismo y utilización política de la desgracia. Ayer era un día, desde luego, para no ocuparse de si la autoría era de ETA".

"Se dijo demasiadas horas el agitprop que hizo el PSOE utilizando políticamente la jornada de reflexión en lugar de preguntarse ayer era el día para preguntarse cómo están los heridos, Como muestra los que perdieron a un ser querido 20 años después".

"Ayer era el día de las víctimas, pero no hubo manera. Y no la hubo porque 2004, ya lo decíamos ayer, fue el momento fundacional del actual momento político en España, que se fundamenta básicamente la certeza de que la violencia de una u otra manera, al final tiene un rédito político".

"Pasó inmediatamente con los atentados que en 48 horas lograron su objetivo que Zapatero ganara unas elecciones. ¿No era ese el motivo del atentado? Posiblemente. Pero Zapatero ganó unas elecciones que no hubiera ganado de no haberse asesinado a 193 personas y de no haber utilizado el soy el dolor de la sociedad española. Pasó con el final de ETA".

"El Sanchísmo demuestra premiando a los herederos políticos de la ETA por haber dejado de matar. Y está pasando con el golpe del 1 de octubre, donde los que trataron de romper la democracia española y arrinconar a los catalanes no nacionalistas saltándose las leyes, practicando xenofobia, malversación, acabando en violencia callejera".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ahí lo tienes. Son dueños del Código Penal para reescribirlo a su gusto, dueños de una escandalosa impunidad judicial. Bueno, y ahora preparados para exigir prebendas económicas y fiscales a cambio del apoyo a los presupuestos. ¿Cómo lo va a utilizar el Sanchismo el 20.º aniversario del 11-M?".

"Poniendo un ladrillo más en el muro de Sánchez contra la mitad de los españoles, buscando polémicas con las que tapar esta semana la aprobación de la amnistía en el Pleno del Congreso, cosa que no conseguirá, el escándalo de las mascarillas, cosa que no conseguirá".

"Pero bueno, ayer cogió la máquina del tiempo, se trasladó al 11 de marzo del 2004 para extraer de aquel día no la grandeza de los españoles que ayudaron a las víctimas, la dignidad de las víctimas, sino lo peor, lo más tóxico envenenar. ¿Por qué envenenar le renta políticamente?".

"Fuera del homenaje central, al que llegaron los Reyes, dejaron al líder de la oposición y luego sacaron a Gómez de Celis para que hiciera el trabajo sucio de soñar un aniversario tan solemne. El que no ha pedido perdón por aprovechar el peor atentado terrorista de la historia de España y de Europa para conseguir llegar al poder, es el PSOE".

"Ni por eso, ni por haber violado algo tan sagrado en democracia como en una jornada de reflexión electoral. La rompió Rubalcaba. Se diría que alguno de los dirigentes de aquel PSOE que ayudaron a ocupar a Zapatero primero se les fue de las manos y ahora hay un partido absolutamente escorado a la radicalidad que ha decidido gobernar apoyándose en lo más extremo del nacionalismo periférico, levantando un muro contra el resto de españoles".

"Y el PSOE que vive de polarizar a la sociedad española también ayer se encargó de despreciar al único varón regional que ha conseguido una mayoría absoluta que es García-Page. Las palabras de Celis se las evito, pero bueno, es una minoría absoluta, decía. Y eso que lo diga en los órganos de dirección del partido, donde está muy callado".

"Bueno, a lo mejor sí en eso, oiga, tiene razón. Yo no sé si es una minoría muy absoluta, como algún día te reconoce Félix Bolaños, que la mayoría de los españoles está en contra de la amnistía y al día siguiente Gómez te dice que el marginales García-Page por oponerse a esa ley".

"Bueno, que en lo que se dedicó a emponzoñar con el 11 M que se pretende que se deje de lado el caso Koldo. Pero no se preocupen, que del caso Koldo y de la amnistía tengo hay para darles mucho de todo y por su orden. A lo largo de estas próximas horas".