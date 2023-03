El primer sonido del día de Carlos Herrera: la reforma del 'solo sí es sí' y la guerra entre el PSOE y Podemos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la votación que se llevará a cabo este martes para la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y de la ley de paridad en las empresasy en el Gobierno que anunció Pedro Sánchez este fin de semana.

"Llega una borrasca que va a dejar agua en algunos puntos de la península, bendita sea, con alerta por rachas de viento en Galicia, el estrecho, Almería y Cantábrico. Tiempo primaveral en el resto del país, en Andalucía y Baleares, donde podrían superarse los 20 grados", comienza Carlos Herrera haciendo un repaso del tiempo que tendremos durante el día. "¿Saben cuál es el feminismo de cada cual? Quiero decir, ¿el feminismo de los dos que forman parte del gobierno? ¿Ustedes sabrían decirme en qué se diferencian el feminismo del PSOE con el de Podemos?", se pregunta el comunicador.

El presentador destaca que "andan tirándose los trastos a la cabeza por conceptos que dicen supongo que ellos tienen muy claros y que los demás no sé si lo tenemos o no lo tenemos": "Pero bueno, imaginando que lo supiéramos y que efectivamente entendiéramos mucho de ese feminismo de boquilla que exhiben los dos, también nos preguntamos hoy si antes de que acabe el día, ¿llegarán algún tipo de acuerdo el PSOE y Podemos para reformar o no la ley del 'solo sí es sí'?".

La reforma

"Podemos no quiere reformarla y el PSOE quiere reformarla para que no sigan saliendo violadores a la calle, qué es una un agujero de votos permanente. No es un problema para Podemos, pero desde luego si para el PSOE", destaca Carlos Herrera. El comunicador señala que "se dicen unas cosas de unos a otros", destacando que "Podemos dice del PSOE que son cómplices de La Manada". "La Manada, esos que están condenados por aquel episodio en los Sanfermines en Pamplona. Y alguno le llama a eso divergencias", explica.

Carlos Herrera expone que "llamar a miembros del PSOE, de tu propio Gobierno, cómplices de la manada es más que una provocación". "Yo no sé si hay muchos ejemplos de eso en gobiernos de coalición europeos o mundiales", prosigue, "y algunos se preguntarán: ¿Cuántos insultos aguantar este Pedro Sánchez?". El presentador cree que "lo que haga falta porque todo esto es para nada": "Aguantarán porque se necesitan uno al otro y el otro al uno. "Les importa mucho más el Gobierno que esa maldita ley de taradas que es el ministerio de Igualdad", reflexiona.

"Luego se manifestarán con independencia de lo que suceda hoy y pelillos a la mar", destaca el comunicador. "¿Puede llegar muy lejos un Gobierno así? Pues parece que a las municipales sí. Este Gobierno siempre fue un sinsentido, incluso con la ley de paridad esta que se acaban de inventar. El PSOE se va a tener que apoyar en el PP para reformar la ley del 'solo sí es sí' porque Podemos se niega. Si fuera por estas sociópatas, todo seguiría igual", explica Carlos Herrera antes de dar paso al reguero de declaraciones de las diputadas moradas contra la reforma.

Para el director de 'Herrera en COPE', "gato por liebre nos lo dio a los españoles Pedro Sánchez cuando metió a gente así en el Gobierno". "Hay feministas que no se pueden callar y ayer se le calentó la boca a Margarita Robles. ¿Alguien cree que un Gobierno con este ambiente interno puede parir algo en condiciones?", se pregunta Carlos Herrera, antes de darle las "gracias" al presidente del Gobierno.

El 'caso Mediador'

"El 'caso Mediador' sigue dando titulares. Meritxell Batet acepta que registren el despacho de Fuentes Curbelo. Primero se chivan al PSOE, después no dejan entrar y después de un tiempo sí. Si el 'Tito Berni' es un poco listo, en ese ordenador debe tener solo los 'Pokemon'. Las grabaciones siguen siendo muy reveladoras. Hay empresarios que han reconocido que las visitas al Congreso demostraban que tenían poder. Incluso que les daba morbo. ¿A quién no le gusta una foto con Simancas o Rufián?", finaliza Carlos Herrera.