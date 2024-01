El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que van a exigir los socios a Pedro Sánchez a partir de ahora

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que van a exigir los socios a Pedro Sánchez a partir de ahora.

"Varios días después del miércoles seguimos sin saber cómo concreta el Gobierno y el PSOE cada uno de los acuerdos del miércoles. Hechos de aquella manera ya lo saben ustedes con Junts. ¿Para qué? Urgente, urgente. Deprisa, deprisa, salieron dos de los tres decretos con la abstención de los independentistas de Puigdemont. Sólo sabemos que el Gobierno y el PSOE rebajan expectativas".

"Bueno, sí, hemos acordado la inmigración, sí, pero bueno, ya verá usted no va a ser para tanto, etcétera, etcétera Pero desde luego, a la par que hace eso, le da alas a Junts y paradójicamente, también a Puigdemont frente a sus viejos socios de Esquerra. ¿Cree que el Gobierno quiere que Esquerra tenerlos a su lado? Pues simplemente por una cuestión ideológica y que no hay que camelar".

"Y así sabemos que cederá lo que sea preciso y sí, lo sabemos nosotros mucho más. Lo que sea de un gobierno que no trabaja para los intereses generales de la nación, sino sólo para el mantenimiento de su líder en el poder. Así que es evidente que de esa manera no vamos a ninguna parte o a ninguna parte razonable".

"Vamos o estamos ya en el deterioro, en una presidencia de mentiras y de sesiones de entregas a minorías de todo aquello que pertenece a todos. Esta va a ser la semana en la que el gobierno sea conjurado para fingir que la debilidad y la falta de escrúpulos en realidad eso no ha pasado nunca. Vamos a ver cómo consiguen hacerlo llevar a los suyos, a los que no son los suyos, a los que no les votaron".

"Incluso también a todos los que le votaron. No sé yo. Pues vamos a ver cómo se lo transmiten, porque a los demás no les va a convencer. Este fin de semana se han ido a echar un día de campo a quintos de mora para hacer equipo. Para que les paguemos entre todos la terapia de grupo por tercera vez, cuando la moción de censura de Rajoy lo hicieron, luego lo hicieron con el nuevo Gobierno".

"Cuando ya estaba, entraba Podemos, Iglesias de vicepresidente. Todos allí, en torno al líder, paseando bucólicamente por el campo, que huir en zapatillas y ir acercando posiciones de cada uno de nosotros. ¿Estilo casual, verdad? A ver si estos van a ir. Hubo gente que dijo a ver si esos van a ir en peregrinación a Waterloo, porque ya es lo único que les falta por hacer".

"Pero de momento sólo han hecho equipo para convencerse a sí mismos de que no son lo que son. Un gobierno que no gobierna, que sólo cede al chantaje de supremacistas periféricos porque un señor que no ganó las elecciones se ha empeñado en seguir en La Moncloa al precio que sea. Y eso pasó la semana pasada. Como les digo, como les decía al principio de esta intervención".

"Una sesión que ha dejado magulladuras en el Ejecutivo. La primera, esa incomodidad que transmiten ya algunas voces socialistas que a ver si de tanto querer parar a Vox, para que no haya políticas de extrema derecha en España, el PSOE va a acabar siendo el facilitar dudar de políticas de ultraderecha en Cataluña. A ver si va a intensificar ese discurso xenófobo en Cataluña".

"Y mientras a Vox le hacemos cordón sanitario y a los otros les ponemos alfombra roja. Bueno, este, este. A Sánchez le han hecho este fin de semana en una entrevista para que trate de convencernos de que lo que está pasando no es que él esté sometido a un chantaje, sino en que ceder competencias en cuestiones como la inmigración es algo fenomenal".

"Esto estaría muy bien si saliera de tu cabeza, pero obviamente el problema es que tú eres un farsante de primera división, no tienes ninguna intención de hacerlo. Pero como los golpistas a los que vas a amnistiar te lo exigen, tú se lo das y veremos si esa amnistía se queda en los golpistas catalanes o como ya se barrunta y algunos pretenden, alcanza otras esferas, entre ellas aquellas que protagonizan los presos de ETA, por los que se han manifestado unos cuantos".

"Bildu, Esquerra, Junts, los tres socios del Gobierno, pidiendo ya su libertad. Porque aquí ya. Bueno, esto ya se ha acabado y, por lo tanto, todo es agua pasada. Y no importa, ya veremos, ya veremos qué es lo que va a pasar por ahí. El sábado en Bilbao pidieron eso exigiendo que tipos que han cometido delitos de sangre salgan ya de prisión con toda la desvergüenza del mundo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"España es el único país de nuestro entorno en que tipos que van de demócratas piden impunidad para asesinos, mientras esos asesinos todavía deben millones de euros a sus víctimas en concepto de indemnizaciones y no han colaborado en absoluto en el esclarecimiento de los asesinatos. Pendientes de aclarar después del fin de la dispersión. Lo que venía era esto, pero era mentira que ellos sólo mirasen por los presos".

"Por qué era injusta la política de dispersión por las cárceles de toda España. Una vez han conseguido que todos estén en el mismo sitio y la llave se las hayan dado al PNV. Lo siguiente es sacar a los asesinos a la calle antes de tiempo porque sienten que en realidad no hicieron nada malo matando a la gente que mataron a sangre fría, al tiempo que ése es otro de los pasos que ya veremos".