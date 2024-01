El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que supone el mayor atentado que ha sufrido Irán

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que supone el mayor atentado que ha sufrido Irán.

"La noticia está hoy en Oriente Próximo y lo es porque, oiga, lo que ocurrió en Irán ayer tiene un calado importantísimo, trascendental, en todo ese proceso complicado de lo que ocurre allí, desde el Mar Rojo hasta Gaza, pasando por el norte de Israel, el Líbano y demás. Irán sufrió el peor atentado que recuerda con un centenar de muertos en dos explosiones que se registraron durante un homenaje al general Soleimani. Soleimani era un hombre fuerte del Ejército iraní al que un ataque selectivo de drones norteamericanos se llevó por delante hace cuatro años".

"Esta gente estaba haciéndole el homenaje a su mártir y, de repente, dos bombas acaban con la vida de al menos 97 personas que habían ido a rendir homenaje a ese militar. Como pueden imaginar, Irán está que trina, pero se está preguntando quién ha sido el que ha tenido valor de venir aquí a matar a casi 100 personas de las nuestras. Algunos dicen: ha sido Estados Unidos, ha sido Israel... Probablemente el atentado de Irán no tenga nada que ver con Israel o con Estados Unidos. Probablemente tenga que ver con la oposición interna".

"Podrían ser kurdos, podrían ser extremistas suníes, podría ser el Daesh, que, en todo caso, le viene de maravilla al régimen iraní para apretar las tuercas en casa, para justificar la barbarie de atentados fuera. ¿Qué es lo que veremos ahora? Veremos un aumento de la actividad de Hezbolá patrocinada también por Irán y actuando desde el sur del Líbano. En el norte de Israel actúa contra Israel y también veremos un aumento de la actividad de los hutíes en el Mar Rojo, que son esos rebeldes yemeníes que están actuando, por cierto, muy bien armados contra determinados buques que cruzan ese punto fundamental para la comunicación del mundo como es el mar Rojo y después el Canal de Suez. Es el que te evita dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza en el sur de África o por el Ártico, que es una barbaridad".

"Bueno, Irán no disimula nada que los hutíes son sus esbirros. Ven una guerra, como los ataques en el norte de Israel por Hezbolá, como incluso los monstruos de Hamás a los que también patrocina Irán. Los hutíes, les decía, están muy bien armados. Tienen lanchas rápidas armadas con ametralladoras pesadas del calibre 50, con misiles portátiles con los que también atacan a Arabia Saudí, que tiene instalaciones petroleras protegidas con sistemas antimisiles patriot de otro tipo y también están armados con los temibles drones de fabricación iraní que también utiliza Rusia contra Ucrania".

"O sea, estamos entrando en una nueva era en la que hay una serie de actores no estatales Hezbolá no es estatal, Hamás no lo es, los hutíes tampoco lo son, que están cada vez más presentes en conflictos de trascendencia geoestratégica, eso sí, armados por estados criminales con pretensiones hegemónicas, expansivas. Ese es el caso de Irán, cuyos principales peones colaboradores son los que le decía. Esos estados detrás de estos actores no estatales intervienen de una manera muy intensa, eficaz, en conflicto regionales y lo hacen con riesgos muy reducidos y con mucha capacidad para desestabilizar la paz y la seguridad del comercio internacional".