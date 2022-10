El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué supone la dimisión de Lesmes como presidente del CGPJ

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por cómo queda la situación en Cataluña tras la marcha de Junts del Govern, así como la dimisión del Lesmes como presidente del CGPJ.

El comunicador ha comenzado la mañana analizando "cómo evoluciona la crisis del poder judicial, que es una crisis constitucional". "Esta ha desatado la dimisión de Carlos Lesmes. Una dimisión que se produce por estar su cargo en funciones desde hace cuatro años. Esta de hoy es la crónica del deterioro de la justicia por encima de todo. Aquí una crisis constitucional. Como consecuencia de esa dimisión y de lo difícil que va a ser encontrarle un sustituto. Viendo como se desemboca esto, Sánchez ha llamado a consultas a palacio a Feijóo. La pregunta que ustedes se hacen es, ¿llegarán a algún acuerdo? Es el primer paso para una reforma imprescindible, la del poder judicial, que va en varios sentidos", ha desgranado.

"Uno fundamental, el método en el que se eligen los jueces. La doctrina europea ampara el hecho de que sean los propios jueces quienes elijan a sus propios representantes. Está en eso el PP y no el PSOE porque en función de su mayoría quiere imponer una mayoría de jueces propicios para controlar el TC. Quiere hacerlo porque si son desalojados del poder lo seguirán controlando, pero sobre todo porque algunas pretensiones en forma de disposiciones legales saben que si no controlan el TC no tendrían plazo para seguir adelante".

Esta crisis comenzó hace casi cuatro años: "Lesmes lleva en funciones desde 2018 y como le decía antes, algunos se preguntarán porque ha tardado tanto en marcharse después de que el Gobierno no permitiera el TC hacer algunos nombramientos por estar en funciones y luego volver a decirle que sí. Al final, cuando parecía todo hecho, Lesmes se va. Aquí se trata de controlar el poder judicial y lógicamente para nada bueno. Aquí vino nada menos que el comisario de justicia europea y le dijeron, oiga váyase que ya nos apañaremos nosotros. Y cuando se fue dijo, antes de que tome la presidencia europea España, espero que este asunto esté solucionado. Veremos qué sale de la reunión de hoy, pero no esperen grandes cosas".