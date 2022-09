El primer sonido del día de Carlos Herrera: ¿qué puede pasar en Cataluña tras el anuncio de Aragonès?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el debate fiscal que existe tras el anuncio de Ximo Puig y por el cese del vicepresidente de la Generalitat anunciado por Pere Aragonès. "Cada minuto que pasa, la farsa de la política española cobra vida. En el autonómico, en el particularmente nacionalista, el que tiene que ver con la administración central. Decorados de cartón y palabras huecas. Todo eso se empieza a desteñir porque la pintura es de mala calidad y la lluvia es ácida. Esto huele a final de camino, seguramente sí".

"No hay gobierno que resista estar siempre al borde de la ruptura. El gobierno catalán tiene el convencimiento de que el Estado español es fuerte, pero los independentistas no lo son. Hay un momento en el que se dan cuenta de que la independencia no es posible. Junts y ERC forman un Gobierno y Junts se resiste a decir que es imposible la 'republiqueta', por eso pide que Aragonès siga dando pasos. Si no da los pasos, la sombra de una cuestión de confianza se hace presente. Ante esto, ERC cesa a su vicepresidente y Junts se enfada mucho. ERC se queda en minoría, y buscará para gobernar un apoyo externo del PSC, que es la chacha que siempre está cuando lo necesita el independentismo. También los comunes de Ada Colau", ha comenzado diciendo Herrera este jueves.

También ha analizado la actualidad fiscal, tras el anuncio del presidente valenciano, Ximo Puig: "La bomba lapa de Ximo Puig ha abierto un boquete en el Partido Socialista. Miren si es trascendental la farsa, que este tipo estaba diciendo horas antes que había que multar a regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía. La farsa no ha dado más de sí, porque cuando no da más de si pasan estas cosas. Esa farsa de que en España se pagan pocos impuestos es mentira. El esfuerzo que se requiere a quienes pagan impuestos es el mayor de Europa, porque hay que mantener a todos los que no contribuyen, que al final es a quien miman para que les voten".

"Moncloa ya plantea una bajada de impuestos selectiva, y la técnica del loro se volvió a poner en marcha: todos los miembros del gobierno repitiendo la palabra 'selectiva'. Todos los loros como borregos. La rebaja de Ximo Puig afecta al 97% de los valencianos, no se creen ni ellos que es una bajada selectiva", ha concluido el director de 'Herrera en COPE'.