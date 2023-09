El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué se puede esperar de la Diada del 11 de septiembre

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, qué se puede esperar de la Diada del 11 de septiembre. Audio

Audio





"Este año, particularmente con la escandalosa amnistía que está preparando el gobierno de Sánchez, esta diada pues se escenifica con la división de siempre", comienza Carlos Herrera este lunes, "porque entre los independentistas no es que no se traguen, pero se tienen una especie de inquina". El comunicador recuerda "el año pasado la ANC y Omnium, que son entidades civiles muy bien regadas con dinero público, tan sectarias como los propios partidos políticos o más, abuchearon a Esquerra porque era el partido que negociaba con Sánchez".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que "los de Junts eran los que no transigían en ningún tipo de negociación": "Ahora va a haber habrá que ver si los indepes más irreventos no se enfadan con Junts por estar negociando con el Gobierno". "El mundo separatista ve con optimismo el chantaje que le pueda realizar Sánchez, ¿y los catalanes no nacionalistas?", se pregunta, "estos ni están, ni se les espera". "Por eso no trabaja ahora mismo ninguno de los actores que hay en esta película, ni trabaja, desde luego, el independentismo catalán", comenta.

"Saldrá adelante todo, primero, por la naturaleza de Pedro Sánchez, porque es así y quiere ser presidente del Gobierno y de lo que haya que dar, si pudiera dar algo de usted, robárselo a usted, y dárselo a ellos también lo haría", explica, "pero, sobre todo, porque la sociedad no presiona para lo contrario, sobre todo particularmente los socialistas, todo lo que sea vale, todo lo que haga falta, con tal de que no gobierne el PP". "¿Es esa ley de amnistía, que veremos cómo se va a llamar, pues seguramente la idea de alivio político o es traicionar?", se pregunta.

El comunicador señala que "va a llegar un momento en que dolerá la boca de decirlo, pero en fin, es traicionar a todos los que defendieron la ley y el orden cuando se vio el golpe en Cataluña, los policías, los guardias civiles a los funcionarios del estado de otras administraciones, a la justicia española, al rey sin lugar a duda...".

"Al votante socialista no le llama ninguna atención el desfile, es un auténtico y escandaloso desfile que están experimentando el súbito cambio de opinión todos aquellos que están apareciendo los medios, periodistillas del tres al cuarto, politiquillos de por aquí, oportunistas de siempre y antiguos ministros que hace escasamente tres semanas decían otra cosa y que ahora están cambiando la opinión", explica el presentador de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera remarca que "estos tipos prefieren contactos con Otegi y con Puigdemont que con el PP y PSOE": "Han obtenido la suficiente cantidad de votos para ponerse de acuerdo y establecer seguramente algún gobierno racional de las cosas en España, pero Sánchez es Sánchez, la naturaleza de Sánchez es la que es, tendremos alivio penal, amnistía, tendremos referéndum y vaya usted a saber qué es lo que vamos a acabar teniendo".