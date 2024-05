El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué se espera de las elecciones catalanas del domingo 12 de mayo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que se espera de las elecciones catalanas del domingo 12 de mayo.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Me alegro mucho de saludarles en este viernes 10 de mayo a las 06:00. Cinco en Canarias, un viernes en el que continúa la estabilidad, tiempo soleado y pocas nubes, temperaturas que siguen aumentando en todo el país. Ahora hablaremos como El Dorado a las 06:30 am, la cabeza puesta de las elecciones catalanas, claro. Novedades de las últimas horas no se aprecia".

"Está todo lleno de incógnitas. Se da casi por hecho que se pueden saber intuir los resultados de cada uno de los partidos o formaciones coaliciones que se presentan a estas elecciones. Es decir, se prevé que va a tener más escaños. Y ya que está subiendo en las últimas horas, Esquerra no despega. Una pugna VOX - PP, etcétera, etcétera".

"Lo que no se sabe o lo que no se tiene ni idea, es qué coaliciones puede haber después, que quién, con quién se puede poner de acuerdo. Y eso lo vende todo. A partir del lunes de esta semana que entra. Miren el voto de última hora en estas elecciones catalanas, normalmente en Cataluña es muy importante".

"Es decir, el tipo que va a decidir lo que vota la misma mañana de la votación. A lo mejor yendo incluso al colegio electoral. ¿Cuánta gente va a hacer ese viaje? ¿Cuánta gente va a ir al colegio electoral? Porque las últimas elecciones me parece que fue el 51%. Es verdad que andábamos en tiempos de pandemia, pero 51%".

"Es decir, se espera un aumento del caudal de votantes significativo. ¿Y ese aumento del caudal de votantes dónde va? Que es lo que a los encuestadores les les motiva más. La curiosidad se detecta, como les decía, un aumento de Puigdemont y esa especie de culebrón de última hora era, si Puigdemont se atreve a un último gesto viniendo a protagonizar el último mitin de campaña".

"Esta noche a territorio español, en lugar de hacerlo en territorio francés, lo que seguramente provocaría su detención. Y eso haría que Puigdemont ganara indudablemente las elecciones, pero las ganara desde la cárcel. Y eso ya no sé yo si se va a dar de pasar. Eso, efectivamente, es una patada en el tablero extraordinaria que nos entretendría mucho a todos".

"Pero que yo no sé exactamente que traducción tendría en el primero en la estabilidad como personaje de Puigdemont y segundo luego en el reparto de papeles de coaliciones a partir del lunes. Así que ya les digo, luego le doy más cuentas de todo esto, de si sí, de si no, de quién amenaza a quién, de quien le dice ojo, que si yo no tengo esto, luego tú no tienes lo otro".

"OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell y una idea fundamental: si no estuviéramos en elecciones catalanas y el Banco de Sabadell no fuera un banco de origen catalán, digo de origen porque la sede de la tiene en Alicante, la repercusión de esta OPA y la sobreactuación que hay en esta OPA no existiría".

"Lo último, el Sabadell ha denunciado al BBVA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por ocultar información a los inversores. Y esto es más interesante porque el Sabadell tiene un perfil accionarial muy definido, que son la mayoría son gente del Vallès".

"Es una cosa muy repartida. El que le quiere comprar al Banco de Sabadell se puede saltar al Consejo de Administración. ¿Y a quién tiene que convencer? Pues a los dueños del más del 50% del banco. Son fondos de inversión que no tienen padre, ni madre, ni perrito que les ladre y que además no tienen ninguna raíz con los terruños".

"Y ese es el movimiento que ha establecido el BBVA, ¿qué pros y contras tiene esto en sí mismo? Pues miren, desde una óptica meramente española, si el BBVA se queda con el Sabadell supondría que tan solo tres bancos se hacen con el 80% de los activos y más del 70% de los créditos y depósitos. Tres bancos ya Banco Santander, BBVA, Sabadell".

"Eso para la competencia es indicado, pero no es lo mejor. Indudablemente no es lo mejor. Ahora, si lo vemos desde una óptica europea, es diferente. Si tú quieres competir con China o con países árabes, la Unión Europea necesita una unión bancaria con bancos realmente europeos y poderosos bancos europeos tirando tabiques nacionales".

"O sea que depende, como usted quiera verlo, todas fusión contempla despido de personal, reducción de plantillas. Así que también ese es un problema social que hay que asumir. Y, en clave catalana, ¿supone esto una pérdida de influencia financiera para Cataluña? Bueno, miren, vamos a ver. Los dueños del Sabadell no están en el Vallès".

"El banco estaba en Alicante. Se fue cuando la locura de todos estos chalados delincuentes con el procés del que da el nombre, si es cierto espíritu y tal y cual. Pero si no fuera un banco catalán y estuviéramos en elecciones catalanas, no salía el ministro de Economía diciendo que se opone a la OPA en el fondo y en la forma".

"Y Maria Jesús Montero, que ahora dice que se opone cuando el la oferta amistosa de la semana pasada no, no estaba tan en contra. Recordemos el antes y el después. Vete a saber porque le han dado, le han dicho oye, no, que hay que oponerse a esto. Porque les vuelvo a decir, es un banco catalán y estamos en elecciones catalana, si no, otro gallo cantaría".

"El gobierno puede oponerse a la operación y el Gobierno puede impedir que haya una fusión de las entidades o que desaparezca una de las entidades como tal. Pero el Gobierno no puede impedir que un accionista venda sus acciones a quien le dé la gana. A ver si eso lo entendemos".

"El Gobierno puede impedir que Sabadell deje de ser Sabadell, pero no puede impedir que la propiedad pase a manos de aquellos que también son propietarios del BBVA. Y luego tienen que hablar muchos reguladores aquí con eso pronunciarse La CNMV, la competencia, el Banco Central Europeo y luego el Gobierno".

"Y ya veremos que qué es lo que pasa. Pero recuerde lo que les digo si no fuera un banco catalán y no estuviéramos en elecciones catalanas, esta sobreactuación no existiría".