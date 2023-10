El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que le ha enseñado Puigdemont a Yolanda Díaz

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, las declaraciones de Yolanda Díaz. Audio

Audio





"hoy hay una importante de muy importante cita política en España en el Senado de España el el Senado de España hoy va a ver cómo el presidente de la Generalidad de Cataluña va al Senado no a debatir a soltar un mítico del que no se va a escuchar ninguna réplica por su parte porque se va a ir un mitin en catalán por supuesto en el que los del Partido Socialista los presidentes de comunidad del Partido Socialista tienen prohibido hablar bueno tienen prohibido ir y donde solo estarán aquellos eh presidentes de comunidades del Partido Popular que luego le darán la réplica pero que él no escuchará porque no tiene ni educación ni la ni porque además va a lo que va la mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta en el Senado ha convocado una comisión que debe reunir a los presidentes autonómicos y la convoca para hablar de la ley de impunidad que prepara el PSOE para favorecerse a sí mismo gracias a favorecer a los golpistas y malversadores del 1 de octubre bueno de los socialistas se borran lo cual habla de su poca sensibilidad democrática porque la porque se borran porque les ha dicho Ferraz oye estamos negociando la amnistía negociando todo esto no vayáis y no digáis lo que porque diréis alguna cosa que seguramente importunará este proceso que algunos creen barra creemos estamos adelantado de lo que parece a pesar de que ayer le mandaron a Puigdemont un recabito en forma de estudio bueno estudio si eso lo queremos llamar estudio en forma de de estudio del CIS de la intención de voto en la que iguala al Partido Socialista y el Partido Popular que es una forma de decir de Puigdemont mira mira que si no salgo yo y hay nuevas elecciones a lo mejor salen aquellos que te van a dejar en Waterloo toda tu vida o van a hacer que vengas a la cárcel piénsatelo y mis condiciones son hablamos de la amnistía sacamos una ley de amnistía pero nada más no te puedo dar el referéndum y por favor tienes que firmarme que no lo vas a volver a hacer más en eso están este sí es un encargo para asustar a Puigdemont además un CIS donde como no tienen vergüenza si la perdieron yo creo que llegaron ya sin vergüenza pero por si acaso se les ha acrecentado el síndrome el lugar de preguntar por la amnistía preguntan por la reivindicaciones de las jugadoras de la selección femenina de fútbol que es una cosa que como ven ustedes trae a todo el país de cabeza bueno una preocupación y lo encuentras el agente en la calle es intolerable el lateral izquierda cobra menos que la lateral derecha bueno en estas cosas bueno qué es lo que va a pasar pues hombre pues eh va a asistir el presidente catalán Aragonés para hacer que para acabar de confirmar que la política española está enferma y ha tocado fondo pues bueno va a soltar su rollo a favor de la amnistía el referéndum de la Independencia dos huevos duros y se marchará como adariz de la democracia que es esconderá dirá que se tiene que ir porque tiene una reunión o algo que se la ha puesto a propósito para tener que irse no nos van a nadie bueno y del encuentro y del acuerdo para la investidura luego si quieren ustedes vamos dando alguna pincelada o alguna orientación ayer llorando a diez nos dejaba una perla maravillosa lady cohete porque la lucha entre días y las cafeteras de podemos es inefable las podemias están dando la nota con ataques antisemitas contra Israel claro y esta dice bueno yo tengo a ver que que recuperar un poquito del foco eh bueno eh mmm esto de que además fuera a visitar a Puigdemont resultó tan extravagante que no solo queda una vicepresidenta del Gobierno banquear un golpista sino que una comunista blanqueara a un neocarlista xenófomo pues se ve que Díaz Arve ha reflexionado sobre eso y para justificarse ha venido a decir que hablar con alguien tan diferente a ella ha sido muy productivo porque ha aprendido muchas cosas de Puigdemont ¿Qué le habrá enseñado Puigdemont a Yolanda Díaz? ¿Cómo se sale de un maletero? ¿Cómo despreciar a los que hacen cualquier cosa en castellano? ¿Cómo cortarse el pelo?"