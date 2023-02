El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué las palabras de Revilla y Barbón son dignas de un sketch

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la polémica generada de los nuevos trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias tras las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.

"Han dimitido en España dos personas. Más que dimitido, les han dicho que dimitan. Ha hecho falta que encargasen unos trenes que no caben por unos túneles y que lo hayan ocultado a Europa y a la ministra", señala el comunicador. Carlos Herrera cree que "el error de los trenes no es menor que el de la ley del 'solo sí es sí'". "Sin embargo, en el de la ley nadie se da por enterado a que dimita. No tengan ninguna duda que sale de Moncloa y que es un cierto aviso a navegantes", sentencia el presentador.

Herrera considera que "el error compromete a la credibilidad de la administración": "31 trenes nuevos que se van a retrasar porque a nadie se le ocurrió cotejar las medidas". "Lo entrañable fue la comparecencia de Raquel Sánchez y las caras visibles de los gobiernos regionales. Todos saben que la chapuza lleva la marca PSOE. De tanto que sobreactuaron Barbón y Revilla, parecían Faemino y Cansado", apunta el director del programa.

El vídeo de Sánchez

"El petancas lo ha vuelto a hacer", señala Carlos Herrera: "Tenemos nuevo vídeo del NO-DO Sanchista cerrando una biblioteca pública de Fuenlabrada". "Ayer fue cerrada de nueve de la mañana a una de la tarde por motivos técnicos. En realidad fue usada como plató de televisión. Estos que celebran becas mientras se cierran las bibliotecas son unos genios. Los muchachos ya han sido ligados al PSOE o al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Es que ni queriendo se te da esta serendipia. El modus operandi es el mismo: una charla pretendidamente natural", finaliza.