El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica por la existencia o la sustitución del día del padre

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por "la polémica por el día del padre".

"Es festivo en alguna comunidad, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ha pasado el día de San José, el día del padre, al lunes. El día del padre con todo el debate absurdo que se ha provocado este año. Que si debe existir el día del padre, que si no... Pero algunos niños no tienen padre, también es verdad. Pero hay padres que si tienes niños y les gusta recibir la felicitación de los niños. Todo podría ser mucho más normal de lo que siempre es este estúpido rediseño de esta España, este hogaño rediseño social permanente al que se somete a la ciudadanía como si no hubiera cosas más importantes", destaca.

??Del Val responde a la propuesta del ‘Día de la Persona Especial’: “Dejen a nuestros padres en paz"



También pasa por "la noche grande de Valencia". "Valencia es impresionante en cada esquina. Una falla que se quema y a las x horas ya no hay ni rastro de todo ello", reflexiona: "Se quema todo, la gente se va a dormir y ahora se está levantando para ir a trabajar. Los 770 monumentos que se han quemado y que han cerrado unas fallas casi perfectas, con tiempo estable, sin restricciones, con el cartel de completo casi toda la semana, a pesar de que los precios, según reconocen los propios hosteleros, han sido muy altos...".

"Pero bueno, el tiempo ha ayudado mucho como prácticamente en toda España hemos tenido en las últimas horas del invierno. Porque le recuerdo que a las 22 horas y pico entra la primavera y todo lo que la primavera comporta. En algunos lugares como Sevilla, el estallido del azahar que dan aroma a la ciudad entera allá dónde hay un naranjo plantado. Así que el tiempo que nos espera para hoy y para estos próximos días es tiempo estable: algunos lugares como Andalucía, Extremadura y Murcia tal vez con 25 grados, con algo de lluvia en Galicia que se podría extender a otras zonas del norte peninsular y un poquito de Calima en Canarias, Ceuta y Melilla", señala Carlos Herrera sobre lo que nos espera este día.

También recordó que "el próximo fin de semana cambiamos la hora": "La madrugada del sábado al domingo, el reloj pasa de las 2 a las 3. Perdemos una hora de sueño y volveremos a asistir al eterno debate este si esto es bueno, malo, medio pensionista o no. Pero bueno, ganamos la luz de una primavera que va a tener temperaturas habituales para este año, incluso un poco más altas. Las lluvia serán más o menos similares a los de otros años. No vendría nada mal que la lluvia de primavera, respetando la Semana Santa, a ser posible diera un poco más de agua porque el verano viene seco", destaca Carlos Herrera.

Las buenas noticias del deporte

"Son buenas para algunos, no para todos. Los del Real Madrid no tienen hoy el día seguramente más feliz porque ayer ganó el Barça al Real Madrid en el Nou Camp con un gol de Kessie en el minuto 92. Y eso que empezó marcando el Madrid. Al Madrid le anularon un gol de Asensio por estar en fuera de juego. La verdad que era cuestión de milímetros. Pero bueno, como ha dicho a Manolo Lama: colorín colorado esta Liga se ha acabado porque el Barça se ha colocado a 12 puntos del Madrid y quedan 12 partidos. Es decir, tendría el Madrid es que ganarlo todo y el Barça tener muchos tropezones", repasa.

El presentador recuerda que era "el primer Clásico desde el que Real Madrid se personó como acusación particular en el 'Barçagate', en el 'caso Negreira'". "En lo deportivo se ha notado poco, pero si en la plana mayor de los clubes, porque Laporta se ha cargado la comida de directivos", destacando que "a Florentino le supo mal y por primera vez no ha ido al palco del Camp Nou". Carlos Herrera señala que fue "hasta cuando Figo se estrenó con la camiseta del Madrid en el campo del Barça, aquel día de la cabeza del cochinillo".

Pero la que es una "buena noticia para todos" es que "esta madrugada Carlos Alcaraz se ha cargado el ruso Medvedev en dos sets en Indian Wells". "En el primer Masters 1000 de la temporada vuelve a ser el número uno del mundo frente a un tenista ruso que venía de ganarlo todo en los últimos partidos y la verdad le ha ganado sin despeinarse prácticamente", concreta. "Eso el podio de Alonso y alguna que otra cosa más buena nos dan para hablar de deportes en lugar de hablar del resto de la semana, que el tiempo se lo va a llevar indudablemente la moción de censura, la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez de la que le contaremos muchas cosas", finaliza.