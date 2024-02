El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica con el bilingüismo en Baleares con el PSOE, PP y Vox

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la polémica con el bilingüismo en Baleares con el PSOE, PP y Vox.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Bueno, pues, damas y caballeros, espero que estén bien. En el arranque de esta mañana de jueves en la que nos queremos solidarizar con Alberto Garzón, que fuera ministro de Consumo porque nadie sabe lo que está pasando. En 24 horas ha pasado de comunista a lobista y de lobista a mártir. Porque la carta en la que renunció a entrar en el lobby de Pepe Blanco es una oda a la frustración".

"Es la palabra que utilizó para lamentar que las críticas de la izquierda le hayan obligado a renunciar a ese trabajo. Supongo que bien pagado, a lo mejor no tanto, pero bueno, bien pagado. Además, era la primera vez que iba a trabajar en su vida. Esa sensación, esa curiosidad por conocer, ¿verdad? Esa que significa trabajar en la empresa privada y defender un puesto de trabajo y obtener un beneficio por ello y pagar impuestos de ello".

"Pues eso le venía además de venir al pelo, porque era trabajar poco. O sea, lo que se quería era su agenda de contactos para acercarse el lobby a la gente de sumar. Pero ha tenido que renunciar porque dice que la la política es una máquina de triturar personas.

"Tiene razón. Pero es que él ha formado parte de esa máquina cuando era él el que criticaba a los que pasaban a las puertas giratorias. No le parecía que eso fuera triturar personas. Bueno, pues es lo que tiene. Lo siento de verdad. Y de verdad que de verdad que estoy compungido".

"Bueno, vamos a ver. Jueves, 15 de febrero. Si usted vive en el oeste o en el sur peninsular, pues igual no es el mejor día para tender la ropa fuera, porque hay lluvia de sangre, que es una cosa que no es de zombis, es una cosa bueno, lluvia con polvo en suspensión que llega del Sáhara y eso es un poquito parecido al barro. Pero ya les digo eso en el sur vamos suroeste de Andalucía, básicamente en el oeste peninsular".

"De los asuntos fundamentales de los que estamos hablando. Esta mañana llega la esperada reunión entre el ministro Luis Planas y las principales organizaciones agrarias del país. ¿Hay alguna posibilidad de que se desconvoquen los paros? Pues escuchando anoche en La Linterna al secretario general de COAG, Miguel Padilla, no parece. No parece".

"Bueno, dicen los agricultores que muchas de sus reivindicaciones no son imposibles de cumplir. Es decir, si hay voluntad política, reducir la asfixia normativa burocrática Cuaderno digital. Bueno, una broma que les va a costar 600 € al año. Hay muchas zonas donde no llega el wifi necesario para rellenar el cuadernito para apuntar cada tomate que siembran y todo eso".

"Es que esta pasada noche ha habido una cosa muy curiosa en la campaña gallega. Es que han debatido dos personas que no tenían nada que debatir porque en realidad prácticamente se presentan por colleras. Como la Junta Electoral ha dicho que sumar Podemos, VOX y tal no podían acudir al debate en la televisión pública porque no tienes representa nación en el Parlamento y el popular Alfonso Rueda, pues declinó. Allí se han encontrado Besteiro y la señora Pontón, es decir, el PSOE y el BNG".

"Pues cara a cara. ¿Y de qué debatimos o sobre qué discutimos? Pero si somos la misma cosa a los dos. Porque efectivamente, como el PSOE ha renunciado a ser un partido nacional de Estado, sin ningún pudor, de telonero de los separatistas. Y si Rueda no aparece ahí para que Besteiro y Pontón se pongan los dos a ladrarle, Besteiro y Pontón se quedará un poco sin saber qué hacer, sin meterse el cuchillo el uno al otro".

"O sea, queda un debate, muy poco debate. Todo el rato diciéndoles que malo es el PP y tal y cual. Pero entre ellos, lógicamente no se pisan la manguera, porque en lo fundamental el PSOE y el bloque que pacta con Bildu, por cierto, en las europeas es la misma cosa. Es la misma cosa. ¿Qué más quieren para comprobar que el PSOE se ha convertido en un partido nacionalista más?"

"Dejemos Galicia y vamos un momento a Baleares. Allí el Zoe que tiene de lideresa, Paqui Paqui Armengol, ha montado en cólera, pero desquiciados, porque PP y Vox han decidido restablecer el bilingüismo en el Parlamento autonómico. Es decir, no ya sólo que el diputado pueda expresarse en castellano si quiere, sino que la propia mesa de la cámara y la cámara en sus comunicaciones, pues no tenga tantos problemas en utilizar el castellano como el catalán ellos".

"El PSOE dice que el catalán no es el balear, pero ellos dicen que es catalán lo que ellos hablan y el balear tiene particularidades, por cierto, más antiguas que el catalán en el tiempo. Bueno, no es que se relegue al catalán o al balear. No, no, la carta de realidad Las islas. Usted va a las islas y verá que la gente habla por igual una cosa que la otra con normalidad, además".

"Bueno, pues han salido en tromba a decir que la presidenta popular Marga Provens estaba obsesionada en perseguir y en atacar al catalán, cosa que es mentira, porque además habla catalán habitualmente. Pero como tener dos dedos de frente es negarse a marginar el castellano".

"Pues el PSOE, que no se diferencia ya en casi nada de los separatistas, se desquicia y dice desde hoy el bilingüismo llega a las y los baleares. Es decir, ya no ocultan que están en contra del bilingüismo, directamente por arrinconar el castellano en España"

"Es decir, mucho denunciar catalanofobia y aquí lo único que hay de verdad es hispanofobia. Es odio, odio literal al castellano. Cuando se obvia un idioma, se desprecia un idioma, a quien se está despreciando es a las personas que hablan ese idioma".

"Supongo que esto Paquita Armengol lo interioriza y lo sabe porque a ella le es altamente. Exactamente igual. Esto es por y para para rematar ese muestrario. Ayer se reunió la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de la que salió la misión que visitó".

"Los colegios catalanes han hecho un informe preliminar sobre la inmersión lingüística y el informe denuncia que en Cataluña no se cumple la Constitución española y los castellanohablantes ven violados sus derechos educativos, pues el PSOE y sus socios nacionalistas y la izquierda radical se pusieron a boicotear la reunión".

"Interrupciones, discusiones, embarrar el terreno de juego. Todo porque están nerviosos, porque un informe del Parlamento Europeo va a poner negro sobre blanco. Que la Unión Europea y un país en el que no se cumple el imperio de la ley y los tribunales no pueden imponer sanciones a políticos que se saltan las leyes y los derechos lingüísticos de la gente. Sí, sí. El Partido Socialista".