El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez, la ley de Amnistía y el Estado de derecho

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez, la ley de Amnistía y el Estado de derecho.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Hola. Bienvenidos al último día de mayo. Último día de mayo que es último día de varias cosas. O primer día de otras muchas. Bienvenido al día. Después de que se consumará el asalto. Bienvenidos a este día. El día 1 después de la infamia en el que nada volverá a ser igual en la vida pública española".

"Porque ayer el PSOE rompió el Estado de derecho para beneficiarse a sí mismo. La mayoría de las cosas que se pueden decir de la Ley de Amnistía que ayer salió aprobada por estrecho margen en el Congreso, se han dicho ya todo lo que hasta ahora se ha señalado vale para hoy, cuando ya es una ley aprobada, no en práctica, porque tiene que publicarse antes, tiene que sancionarla el Rey y tiene que publicarse en el BOE, tiene que sortear determinados escollos, pero ha sido aprobada".

"Miren las más graves cosas que se han dicho es que esta ley garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, crea desigualdad ante la ley y además permite que el Legislativo invada al Poder Judicial. Pero, sobre todo, es un gravísimo y repugnante acto de corrupción política que consiste en perdonar un delito a cambio de una serie de votos, un acuerdo entre políticos corruptos".

"Ni siquiera dice esa ley Yo te perdono esa ley y hace que el Estado pida perdón a un delincuente, a varios delincuentes que han querido destruir el Estado, destruir España. No estamos hablando de cualquier cosa, pero aun así conviene no engañarse. Hay una parte considerable de españoles a los que esto les da exactamente lo mismo, o más o menos lo mismo, siempre que sea para que gobiernen los suyos".

"Si eso no fuera así, esta ley no habría salido adelante. Y Sánchez es el gestor de la ignominia. Ni siquiera tuvo la vergüenza de asistir al debate en el que le han arrancado. Yo les digo ignominia, es la palabra que más se utiliza. Y ya avisaron de que la próxima estación es el referéndum".

"Ellos hablan de victoria y el PSOE disimula hablando de perdón. Después de ayer quedan claras algunas cosas. Por ejemplo, si delinques, pero lo haces en el nombre de Cataluña, aquí no ha pasado nada. Ahora es verdad. Como lo señalaba antes, tiene que hablar la justicia y tiene que hablar el votante. No tengo mucha confianza en el segundo, pero no queda más remedio que tenerla en la primera".

"Ahora la sociedad queda claramente dividida en dos y se les quebraba el régimen del 78, que es el sueño de buena parte de los diputados que pueblan el Congreso. Además, cuando quieran, ya sin culpa y sin que el Código Penal contemple los delitos, podrán volver a hacer lo que hicieron en el 2017. Ante un Estado, por cierto, que ha sido desarmado por su propio gobierno".

"Esto es un atentado a la democracia española. Perpetrado desde dentro es un autogolpe. ¿Perpetuarse en el poder comprando siete votos con la desigualdad ante la ley? Jamás creímos o algunos jamás creíamos que veríamos algo así. Pero no conocíamos a Sánchez, capaz de cualquier infamia por perpetuarse en el poder. Él y su banda. Sin que nadie en sus escaños haya tenido un solo gesto de valor ni de vergüenza ante la desautorización al Poder Judicial".

"Y esta suerte de coronación de la desigualdad. Vamos a ver si aún quedan jueces y fiscales en Berlín, como decía la frase. Veremos si se presenta la cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o alguna cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, del que, por cierto, vista su configuración, no cabe esperar nada".

"Pero un Estado donde lo que le conviene a un político permite anular la aplicación de las leyes, no es un Estado democrático. 30 de mayo del 2024. Anoten la fecha. Es el día en el que el mismo que hace un año se presentó a las elecciones asegurando que la amnistía era inconstitucional y jamás la aplicaría, el mismo que apoyó la aplicación del artículo 155 en su día, contra los que ahora amnistiado, consiguió una apretada mayoría para aprobarla. Y como les dije antes, crear españoles de dos categorías".

"Hasta que no se publique en el BOE y parece que no hay prisa, no se pueden presentar cuestiones prejudiciales y en el BOE no se va a publicar hasta después del 9 de junio. Para que una paralización de la amnistía no estorbe el final de la campaña".

"Estamos evidentemente en manos del Tribunal Supremo, que ya es el único que puede hacer frente a esta bárbara cacicada, a este innombrable asalto a la democracia. De esta gran victoria de quienes trabajan por la demolición de España".

"Como les he contado antes, luego les daré detalles de la sesión de la sesión de ayer. Sánchez ni siquiera asistió al debate, ni siquiera hizo uso de la palabra. Soltó a un par de becerros, votó y se fue. Y sabemos que pagará lo que le pidan por seguir ahí, como ha hecho hasta ahora".

"En esta es una subversión del orden constitucional, insisto, todo por la permanencia en el poder de un traidor que no es una persona decente, comparto la sensación de humillación y de bochorno que sienten muchos de ustedes, pero realmente el 9 de junio es cuando veremos cuantos lo sienten de verdad, porque es en el momento en el que de verdad los españoles, más allá de manifestación personal alguna o colectiva, pueden avalar con su voto o no lo que ayer el bloque de Gobierno consiguió arrancar del Congreso de los Diputados, nada menos, como les he dicho al principio, consumar un asalto".