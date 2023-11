Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el papel del letrado Fernando Galindo y la amnistía en el Congreso.

"Es un día pasado por agua y pasado por viento, porque entra una borrasca que se llama Ciarán y como se llame es lo de menos. El caso es que se han activado avisos a lo largo de todo el país, tanto amarillos como naranjas por lluvias y viento. Además, en Galicia, especial atención a los fenómenos costeros. Está como para coger una barquita. Está activado el aviso rojo de riesgo extremo por olas cercanas a los 9 metros y rachas de viento superiores a los 110 kilómetros por hora. Las temperaturas van a descender en toda España".

"Damas y caballeros, no por mucho decirlo, o no por haberlo repetido varias veces, tiene menos trascendencia, o tiene menos verdad lo que vengo a resumirles en una frase: bienvenidos a la infamia. Esto sí es un auténtico golpe a la democracia española. Escuchábamos ahora mismo como la Constitución había sido una obra colectiva y como con la Constitución se había conseguido que estos años fueran años de progreso de verdad en España, desde el año 75 en adelante, especialmente desde el 78".

"Estamos a las puertas de una gran victoria del separatismo catalán que tiene, le recuerdo, en las últimas elecciones apenas el 29% del voto de Cataluña, que reúne 14 de los 350 diputados del Congreso. Pero todo eso da exactamente igual, le da igual incluso a la militancia del Partido Socialista; que manden los nuestros, que compren los votos con lo que sea, aunque sea una ley para perdonar golpistas, malversadores y también procesados por terrorismo".

"Ahora se está a punto de admitir por parte de los negociadores entre el PSOE, Esquerra y Junts la figura de un mediador internacional, lo cual es someter a una vergüenza a la democracia española sin parangón y lo cual debería avergonzar a cualquier demócrata decente. El prófugo Puigdemont, al que iban a traer España a responder ante los tribunales, es ahora ya el presidente Puigdemont. Además de todo eso, pasta, mucha pasta. Para eso pide el PSOE manos libres a la militancia; en realidad, para validar el relato del proceso. Estamos ante una evolución del Estado de Derecho, como dicen los vocales del Poder Judicial, solo para seguir gobernando".

"No importa con ello acabar con la independencia del poder judicial, eludir cualquier tipo de control y consagrar una casta jurídicamente. No descarten además que para esa casta que queda ahora mismo consagrada también se contemplen algunas indemnizaciones. Todo esto se la bufa a Pedro Sánchez, que sabe que todo se puede retrasar si el Tribunal Supremo, que lo hará, plantea una cuestión de constitucional al Tribunal Constitucional. Retrasar, pero no impedir".

"Hoy es el día en el que la ley de impunidad judicial puede quedar registrada en el Congreso de los Diputados. Ha habido un durísimo comunicado que ha publicado esta pasada noche la Asociación Profesional de la Magistratura. Un comunicado en defensa del Estado de Derecho al que la Magistratura considera en serio riesgo. Cuenta que estamos ante un hecho insólito, que un gobierno esté tratando de borrar graves delitos cometidos en 1 de octubre, antes y después, que esté negociando ese borrado con los propios delincuentes y que el gobierno además lo esté haciendo para beneficiarse a sí mismo a través de los votos de una investidura".

"El Poder Judicial también han solicitado una reunión para que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre la amnistía de, algunos dirán, los jueces llamados vocales conservadores. Lo que dicen en su comunicado es un análisis tan certero como demoledor de lo que está ocurriendo. Empezando porque subrayan, como decía, que la amnistía supone la práctica, la degradación o directamente la evolución del Estado de Derecho, un interés real de España. Se está confundiendo con el interés de este gran felón, que se llama Pedro Sánchez".

"Estos ocho vocales del Poder Judicial recuerdan que estamos ante que un gobierno, para beneficiarse a sí mismo y poder seguir gobernando, está negociando una amnistía con los que se van a ver beneficiados, un escándalo judicial y democrático que, además, convierte en papel mojado las sentencias de los tribunales. Esto se traduce en que los políticos van a quedar exentos de responder ante sus delitos, lo cual supone que la justicia quede convertida en una quimera".

"El camino de todo esto pasa porque la presidenta del Congreso, Paquita Armengol, ha colocado de Letrado Mayor del Congreso a otro personaje. A final al PSOE para que dé el visto bueno al primer trámite de la Ley de Amnistía. Se llama Fernando Galindo, como el protagonista de López Vázquez en 'Asalto a las tres'. Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Hasta esta misma semana ha sido subsecretario del Ministerio de Política Territorial, dirigido por Isabel Rodríguez. Su mujer, o su pareja, lo que sea, era directora general de Relaciones con las Cortes, la mano derecha del secretario de Estado, Rafael Simancas".

"O sea, un señor vinculado al PSOE. Solo le falta escribir ya en El Plural o cualquiera de esas basuras. Le han colocado para que, cuando en las próximas horas se presente la ley de amnistía en el registro del Congreso, él le ponga la firma de admisión y se la ponga de mil amores. Y si al PP le da por pedir un informe de idoneidad, pues el señor Galindo redactará un informe de gloria bendita que diga que sigue la amnistía perfectamente en el registro".

"Ahora contaremos algunos detalles, porque El País, que es el Boletín Oficial de toda esta gente, ha recibido ya la primera filtración. La amnistía va a abarcar desde el 1 de enero del 2013, antes incluso de la consulta fake, aquella que organizó el lerdo de Artur Mas. ¿Se acuerdan? En 2000. Y hasta hoy, el que presumiblemente se va a registrar la ley de amnistía, incluidos aquellos delitos de desórdenes públicos, incluso terrorismo. De ahí que les decía lo de bienvenidos a la infamia. Es que difícilmente veo otra frase para titular la crónica de hoy"