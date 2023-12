El primer sonido del día de Carlos Herrera: el mensaje de la protesta en Pamplona contra el pacto PSOE - Bildu

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el mensaje de la protesta en Pamplona contra el pacto PSOE - Bildu.

Audio





"La noticia estaba en Pamplona, porque ayer Pamplona fue un clamor contra el pacto PSOE - Bildu, donde decenas de miles de personas se concentraron ante el Ayuntamiento para denunciar que no todo vale, que siempre va a haber una mayoría de navarros que no va a olvidar que ETA mató a 42 paisanos, que trató de sembrar el terror para que los demócratas no hablaran y los que se han concentrado este domingo son navarros hartos de tanta mentira de aquellos que quieren imponer en Navarra el monocultivo euskaldun"

"¿Y qué mentira le han contado a esta gente? Que no se pactaría con Bildu para que el final sí que se haya pactado. Y algunos pensarán cuando un Feijóo ha dicho esta cosa del pacto de los de los encapuchados y tal, qué duro Feijóo con Bildu, cuando los de Bildu sí han dicho que sienten el dolor causado. No, no, eso no es condenar el terrorismo, eso es buscar subterfugios para que te dejen hacer política. Una vez ya no puedes seguir matando, no porque no quieras, sino porque no puedes, no puedes decir que el que ha salido ahora alcalde de Pamplona sí denunció algún atentado de ETA en Navarra".

"No, no, lo que lamentaron es que esos asesinatos perjudicaran los objetivos políticos del mundo abertzale en Navarra, no tanto el drama humano. Vamos a saber lo que son las cosas. Con eso ahora se quiere hacer Pedro Sánchez el dialogante, el multilateral, multitransversal. Se le ha perdido nada a Feijóo en una reunión con Sánchez, a no ser que esté muy claro cuál es el orden del día. El orden del día, si es para lo que tiene que ser, se puede estudiar esa reunión para la foto con Sánchez, para que Sánchez diga: vean ustedes como tiendo la mano. Hombre, tontunas las justas"