El primer sonido del día de Carlos Herrera: los sindicatos y las manifestaciones del 1 de mayo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el día 1 de mayo.

"El día del trabajo, si hacemos la fotografía del trabajo, en España, pues tenemos dos cámaras: una que es la cámara del Gobierno, donde todo está estupendo, y otra que es la cámara de la realidad, que desde luego no es la cámara sindical. El 1 de mayo es un día en el que los sindicatos tienes un gran día de reivindicación y las reivindicaciones de los sindicatos pueden variar, pero es el recibo del Estado, no creo que nos sorprendamos si les digo que están entregados literalmente al Gobierno presidido por Sánchez, porque ellos siempre culparan de la realidad a los que generan la riqueza", recalca Carlos Herrera.





El presentador de 'Herrera en COPE' recalca que "estamos en un país que tiene más de cuatro millones de personas que están demandando empleo, donde los impuestos al trabajo, qué son las cotizaciones sociales, han consistido de la única reforma laboral de verdad que se ha realizado, lo demás han sido artificios contables, maquillaje de los datos": "Estos son sindicatos cómplices que, como les venimos contando, desde hace tiempo están guardados en un sarcófago muy bien parados, engrasados por el Gobierno porque son unos tipos efectivamente, además de inútiles y de particularmente sectarios, gente muy clientelar".

"A pesar de que España sea líder de paro en la Unión Europea, ellos no tienen nada que reprochar y están en el sarcófago hasta el día en el que Sánchez no esté en el poder, despertarán de su larga noche y cuando un Gobierno nuevo llegue y empiecen a abrir cajones y vea lo que hay verán ustedes como ese día arderán las calles", recalca Carlos Herrera: "Somos la economía de la OCDE que más ha perdido poder adquisitivo, bajando bastantes puntos en el PIB per cápita, cada vez siendo más pobres y soportando unas cargas fiscales, la mayor carga fiscal en función de los ingresos".

Carlos Herrera dibuja "un escenario de una deuda disparada y de un déficit literalmente disparado donde se da la circunstancia de que una buena parte o la mayor parte de la gente que tiene un salario cobra menos que los pensionistas". "A pesar del maquillaje de los datos, estos que dicen estos que no se manifiestan hoy mirando al Palacio de la Moncloa, sino mirando a la CEOE, los que crean el trabajo... Están comprados, literalmente comprados", finaliza.