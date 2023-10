El primer sonido del día de Carlos Herrera: los auriculares para la traducción de Pere Aragonès

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, los auriculares para la traducción de Pere Aragonès

"Israel no quiere abrir más la mano por temor a que los camiones sean requisados por terroristas de jamás y si hoy llegan a su destino pues bueno esperemos que vayan permitiendo que la ayuda fluya a mayor cantidad bueno sigue la angustia por los rehenes y sigue firme además hemos conocido algunos casos fíjense ayer una familia recibió la peor de EH las noticias la abuela y la niña que se creía estaban secuestradas por jamás en realidad estaba muertas los cuerpos fueron encontrados en territorio israelí murieron asesinados el mismo día la abuela de 80 años y la niña con autismo 12 años pero no le llames a eso terrorismo porque la izquierda populista española se enfada la que sigue alentando el antisemitismo mientras la comunidad judía en España ya está sufriendo acoso de los más exaltados vienen por ejemplo en Melilla nos detendremos en este asunto si les parece eh algunos minutos porque de las cosas de la política hombre no vamos a perdernos el comentario de el paseito que ayer se dio por el Senado el señor Pérez aragonés que es el presidente Alejandro Generalidad de Cataluña que bueno hizo eh se se presentó con el uniforme del perfecto catalán independentista que es con cara de asco hablando en catalán diez minutos y negándose a escuchar a nadie teatralizando su marcha aidada como el el niño tonto al que él le riñen en la mesa que se levanta y se va con la cabeza muy alta a su cuerpo su cuarto y ahora no quiero saber nada más de estos no son los que piden diálogo permanentemente hoy así son los que piden di algo como no te quedas a escuchar lo que te van a decir los demás bueno eh fue aragonés y dio la cantinela acostumbrada era un mensaje uno a Sánchez recuerda que tu corteja es mucho a Puigdemont pero nuestros votos son igual de importantes y nosotros pedimos lo que pedimos la amnistía el referéndum la independencia tal y cual a mí me sorprendió ver me parece que nadie se puso los altavoces estos los auriculares para la traducción por qué porque ya sabéis lo que va a decir quién te podía haber enviado una hoja parroquial de estas que hacen cualquiera de esa basura que tienen de prensa digital vamos a dar el protagonismo de de esta historia otros disputamos el balón hasta el último minuto bueno sobre todo trasladar esa imagen a su parroquia que le recuerdo a ustedes es de 14 diputados 14 diputados en el Congreso español 14 7 1 y 7 otros entre los votos de uno del otro y los de la CUP no llegan al 29% en las últimas elecciones en Cataluña es decir que cuando cuando se habla en nombre de Cataluña y la Cataluña total y los catalones queremos y los grandes tú y el 28%. porque los demás no están en eso"