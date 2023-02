Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la defensa de Pedro Sánchez a las decisiones tomadas en torno a la ley del 'solo sí es sí' delante del Congreso.

"No se sabe qué va a pasar, pero el Gobierno está pasando un mal rato. Está este invento de Gobierno formado por PSOE y Podemos y tiene además una flora y una fauna que le sostiene en el Parlamento que hace que el funcionamiento sea de todo menos tranquilo, ha vivido a lo largo de la legislatura momentos de embudo. La máquina de Frankenstein se atascaba. Pero el presidente del Gobierno gobierna sin escrúpulos y siempre ha encontrado el volantazo necesario para reconducir la situación al precio que fuera. Ahora está ante un momento complicado: Perder el control de la agenda política", explica Carlos Herrera.

El comunicador defiende que "si el 'Sanchismo' ha sobrevivido hasta ahora, es por esa capacidad proverbial de inundar el campo de mierda, de tapar un escándalo con otro". Pero, "el problema ahora para el PSOE" pasa porque "las rebajas de penas y la liberación de violadores amenazan por primera vez a que no pueda cambiar de tema, tapar el desastre que han creado".

Carlos Herrera se hace eco de la información que dice que "el número de beneficiados por la ley podría estar en torno a los 900". "¿Por qué? Porque hay Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias como la de Barcelona, Valencia o País Vasco que no hacen públicas las cifras", explica. "Y los que seguirán beneficiados por esta ley escrita por una ignorante y sacada adelante por un tipo sin escrúpulos", reflexiona.

Pilar Llop

"Pedro Sánchez ayer fue un presidente soberbio y cobarde. Se dedicó a presumir de sus logros. Del 'solo sí es sí' no se responsabilizó, eso es de cobardón. Dejó tirados a los colaboradores con tal de salvarse él. Pilar Llop se responsabilizó ella sola. Se aprobó siendo ella titular de Justicia, pero se diseñó y negoció cuando no era ministra. Seguramente habría dicho amén, pero no estaba. Si ella se hace el harakiri político, deberían de rodar más cabezas. Lo suyo sonó a inmolación para salvar al narciso de Moncloa", argumenta Carlos Herrera.

El presentador de 'Herrera en COPE' defiende que Llop "es la única que se ha atrevido a reconocer que el rey va desnudo": "La única que dice que no se puede hacer lo que Podemos está generando confusión y que no se puede ni acabar con la presunción de inocencia ni con la graduación de las penas y que el PSOE permitió".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Irene Montero

"Fuentes de Justicia deslizan que los problemas entre este ministerio e Igualdad están en que Irene Montero está demostrando en las negociaciones que está muy justita en conocimientos técnico-jurídicos. ¿Qué ha estudiado esta joven? Decían que le iban a dar una beca en Harvard, pero no habla inglés. Estudió psicología y sacaría buenas notas, no lo sé. Pero eso y la experiencia laboral de cajera no te da para hacer leyes. Para eso hay que estudiar y ni esta, ni yo, ni seguramente usted ha estudiado para eso", finaliza Carlos Herrera.