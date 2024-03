El primer sonido del día de Carlos Herrera: la ley de amnistía de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la ley de amnistía de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Bueno, vamos. Son las 06:00. Aquí hay mucha cosa. Mucha tela. Por cortar. Pero indudablemente el traje. El traje es el que nos ha hecho a todos los españoles. Esta bochornosa relación. Esta fructífera, para ellos, pero bochornosa relación entre un delincuente huido, prófugo de la justicia y el perdedor de unas elecciones".

"Con los personajes más atrabiliario posibles en la danza, alrededor del encuentro de la hoguera, han pergeñado definitivamente una ley de amnistía que garantiza la impunidad al primero a cambio del poder para el segundo. Eso es exclusivamente como puede explicarse la Ley de Amnistía".

"Ha sido ya encauzada por la Comisión de Justicia del Congreso, que tiene que aprobar el Pleno del Congreso. Después, el del Senado seguramente la rechazará, volverá al Congreso para que sea aprobada y luego seguir adelante y luego los jueces tendrán que aplicarla. Y ahí ya veremos. Y ahí ya veremos, porque todo está cogido por alfileres".

"Bueno, digamos, la corrupción. La corrupción consiste el ejemplo claro de corrupción de esta ley de Amnistía está en que ha habido un intercambio entre dos grupos que se necesitan. Uno da impunidad y el otro da a poder impunidad a cambio de poder".

"El procés pone el contador a cero. Vuelven los que estaban fugados, vuelven a la política y desde la política, ahora que el Estado ha bajado sus armas y algunas de ellas directamente las ha tirado a la basura. Volver a intentarlo. La ley de Amnistía, como norma general, es una ley de desarrollo muy difícil".

"Efectivamente, todavía hay jueces en Madrid. Pero la guerra contra los jueces está ahora mismo declarada. Vamos a necesitar valientes con toga para superar todos estos momentos de corrupción política. La corrupción política es una suerte de sindicato de corrupción política que forman el PSOE y los separatistas".

"El PSOE le dijo a los separatistas: Tenga usted algo que me haya pedido en este plato. Y los separatistas le dijeron: No, no, está un poco frío. Le falta sal. Quíteme verdura y póngame patatas. Lo que mande el señor. Se lo han llevado y se lo han vuelto a traer. Y ahora ha dicho: Sí, está bien. ¿Se puede usted quedar en la cocina?"

"No traguen con el cuento de que está esta impunidad judicial para la casta separatista. Nos va a traer mucha paz y convivencia. Eso es un cuento chino que no se cree nadie, la verdad. Se la cuento así, sin más lejos, La agencia EFE, que tampoco es sospechosa por ser la agencia oficialista de noticias a la que han puesto ha presidentes a a gusto de Moncloa".

"Dice esta mañana EFE en sus previsiones: el desbloqueo de la amnistía mejora las perspectivas del Gobierno para esta legislatura. O dice el diario El País: Sánchez ve despejada la legislatura con el pacto de la amnistía. Se trata de eso. La Ley de Amnistía se aprueba para el beneficio del Gobierno, no de la sociedad española".

"A la sociedad española lo que le va a tocar a partir del verano, que es cuando se calcula que esto puede empezar a aplicarse si ningún juez lo puede evitar, es la humillación más absoluta por sabernos desiguales de saber que la mayoría de españoles si nos tenemos que someter a un marco penal pero que no rige para la casta separatista".

"Va a haber que sumar la humillación de ver la arrogancia de estos tipos volviendo como vencedores a España, restregando por la cara su impunidad, su superioridad frente al ciudadano de a pie que se somete a la autoridad y que paga los impuestos".

"Ahora dígame usted con qué ánimo va usted a hacer ahora, dentro de unas semanas hacer la declaración de la renta, sabiendo que los millones que malversando los socios del PSOE no se van a devolver y van a salir de sus impuestos que usted paga con esfuerzo. Espérense, que no haya que indemnizados".

"Eso es una humillación que se está fraguando tanto para la gente de a pie como para el edificio institucional de la democracia española, incluidos los policías lisiados por esta gente y los jueces que han echado horas y horas de trabajo para nada".

"La humillación de ver la sonrisa y el recochineo de los que dieron un golpe contra la democracia que malversar con dinero público y que dicen que lo volverán a hacer. Es decir, no sólo no nos piden perdón, no sólo dicen: Bueno, lo que ya fue no volverá a pasar. No, no sólo volverán de forma altanera, sino que, como dijeron ayer, Puigdemont y compañía, volverán a hacerlo".

"Esto es solo la humillación al Estado de Derecho para que puedan volver a intentar otro golpe sin descartar la vía unilateral. Y entremedias seguir al chantaje. Esta vez, los Presupuestos Generales del Estado. Lo siguiente que se viene es el chantaje de las balanzas fiscales y los tributos para que Sánchez siga en Moncloa más tiempo".

"Y Sánchez dará lo que sea necesario para estar en La Moncloa. Y esto es lo que hay sin ninguna cuestión prejudicial lo impide. Que es ahora mismo una discusión bizantina en la que andan liado los juristas. Y la amnistía sería de aplicación inmediata, pase lo que pase, o una consulta del Supremo. La justicia europea podría suspender la entrada en vigor de la impunidad judicial".

"Está claro que, tras aprobarse próximamente en el Pleno del Congreso, pasar por el Senado, volver tal igual a final de mayo, junio, eso está en marcha y que a partir de ahí los jueces tienen dos meses para aplicarla. Así que al final, lo que calcula Puigdemont es que en verano llega a España haciendo una peineta a los demócratas españoles".

"Y yo les digo que quedan dudas. O hablando con juristas, algunos expresan dudas sobre el verdadero alcance en la aplicación de esa amnistía. Es que la pirueta estrafalaria en la que se basa el último retoque, la última cesión de Sánchez, es cuestionable saltarse olímpicamente el Código Penal español con la idea de que el marco de referencia para hacer la vista gorda sea solamente el marco jurídico europe"o.

"Vamos a ver, Europa crea directivas directivas que son técnicas algunas y luego hay una serie de directivas penales donde se establecen parámetros y se les dice a los Estados con esos parámetros desarrollen ustedes su propia legislación. Sin prisas, pero hágalo ustedes en vuestros códigos penales".

"Por ejemplo, el terrorismo es uno de esos parámetros, pero lo que está en vigor es el Código Penal, no la directriz, que en sí mismo es más que una recomendación que ilustra ese Código Penal. Y para empezar, la directiva europea considera terrorismo a otros similares a los del Tsunami o los CDR."

"Eso de que queda amnistiado todo terrorismo que no haya violado derechos fundamentales es consecuente, no, no, no, no, no. Los policías que han quedado lisiados son víctimas de violencia con consecuencias irreparables y sus derechos fundamentales se han visto violados".

"Y eso por no hablar de los abogados que se van a poner a trabajar para que de rebote, los yihadistas sin delitos de sangre se vean beneficiados por esta amnistía. Claro, porque está muy bien hacer el chanchullo de hacer una amnistía solo para unos cuantos, pero luego es más complicado".