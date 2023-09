El primer sonido del día de Carlos Herrera: las voces críticas socialistas contra la amnistía

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, las voces críticas socialistas contra la amnistía. Audio

Audio





"¿Ustedes saben cuando una olla a presión acaba de ser apagada y todavía está soltando? Que te dicen, no la abras porque te va a estallar", comienza Carlos Herrera este viernes, "alguno ha habido creo que lo ha intentado, pero ahora las ollas a presión modernas tienen sistemas de seguridad que te lo impiden, las de antes, que era soltar la rosca, pues algún pato le daba abrir y salía de allí, ciertamente, estropeado": "Pues la olla de la amnistía está en ese punto en ese punto de ebullición, que, además, ayer puso Alfonso Guerra declaraciones que hizo en este programa y que han sido recogidos por todos los medios".

El presentador de 'Herrera en COPE' cree que son "frases realmente que lapidan la amnistía", "supone la condena de la transición". "Es verdad que los que se rebelan ante la amnistía, dentro del PSOE, es decir, la estructura del PSOE, sea el PSOE de antes o el de ahora, el de Suresnes o el que se rehace con Rodríguez Zapatero son pocos", reflexiona, "los que hablan, Alfonso Guerra, Felipe González y los cuatro o cinco más que han hablado en contra de la amnistía, no tienen papel en el PSOE del Sanchismo".

"En Ferraz y Moncloa, nadie levanta el dedo, no hay una sola objeción en que la amnistía convierta a España poco menos que en un Estado opresor y que, por lo tanto, haya que compensar aquellos que fueron víctimas de la acción de la justicia", apunta el comunicador, "la Constitución en consecuencia, como dice efectivamente Alfonso Guerra, queda condenada, queda atropellada y ya no digamos la justicia española".

Para Carlos Herrera, "todo eso por siete escaños, no porque exista el convencimiento moral sincero, el convencimiento político en el ámbito del Sanchismo, en Sánchez, sus mariachis y sus guardias de corps, de que es lo mejor para la convivencia española, no": "En ningún momento está pensando en la convivencia española, está pensando en los siete escaños que necesita para ser investido presidente de Gobierno". "Además", avisa, "esa primera entrega de la amnistía es solo por sentarse a negociar, es el cobro que hace Puigdemont por sentarse a negociación, no por investir, eso ya va a otro recibo".

"Eso de que la amnistía a los golpistas malversadores va a lograr la convivencia en Cataluña es un camelo que no han podido colar en los últimos años", analiza, "es mentira, eso no arregla nada, al contrario, refuerza al separatismo con una sensación de impunidad que va a dar miedo": "Empezando por los pobres catalanes que se significaron contra el procés y siguiendo por el resto de españoles que todavía creen en la democracia liberal, el estado de derecho y la separación de poderes".

Por eso cree Carlos Herrera que "ayer el presidente de la Generalidad, que es Pere Aragones, lo dejó muy claro": "Que se olvide en esta cosa del encaje de Cataluña de España, no queremos ningún encaje, queremos autodeterminación". "Cuidado, autodeterminación quiere decir independencia, porque en la palabra autodeterminación esconden que nosotros votamos y decidimos", explica el comunicador, "a lo mejor decidimos quedarnos encajados en España". El presentador de 'Herrera en COPE' deja claro que "no": "No se preocupen que eso ya se hará para que no sea así".

"Ayer Alfonso Guerra utilizó una expresión que era", recuerda, "no lo voy a soportar, que es una de las que más es llevada a las portadas de todos los medios y efectivamente es insoportable, porque esta izquierda desdibujada ha abandonado la defensa de la igualdad de los españoles". El comunicador expone que "como no solo ya no defiende, es que se pone además al lado de los que quieren provocar más diferencias entre territorios ricos y pobres": "Ayer daba vergüenza ajena ver a Yolanda Díaz otra vez en Bruselas lanzarle besitos desde la distancia en la sala donde estaba interviniendo".

Carlos Herrera recalca que es "todo para que España tenga un gobierno progresista": "Y es que en la anterior legislatura, la izquierda tenía 178 diputados en el Congreso, en esta solo tiene 166, pero sí que es verdad que esta legislatura o estas elecciones han cambiado algo y es que Pedro Sánchez ya no se ve en la necesidad de engañar, de mentir, de decir que cambio de opinión, porque considera, y tiene razón, que los votos le han convalidado, le han validado".

"Si habiendo hecho todas las barbaridades que hizo en la anterior legislatura, en esta ocasión le ha votado un millón de personas más, es decir, no es castigado el Sanchismo a pesar de que haya perdido poder autonómico y municipal, a pesar de que Andalucía y Madrid le hayan dado un revolcón", analiza el presentador de 'Herrera en COPE', "cierto, cierto, todo eso es cierto, pero también lo es que él dijo voy a poner una fecha marrullera y, además, ojo que lo que me han ganado en municipales y autonómicas es más cualitativo que cuantitativo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Herrera finaliza explicando que "él se siente autorizado a hacer estas y otras barbaridades, las que le parezcan bien, porque él cree que, efectivamente, el electorado le ha dado la razón".