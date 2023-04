El primer sonido del día de Carlos Herrera: las viviendas de la Sareb de Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el anuncio de Pedro Sánchez y las viviendas de la Sareb.

"Sánchez está sembrando ahora para que no le desalojen del poder. Ya saben ustedes que eso supone poner toda la carne en el asador, pero carne nuestra, claro; todo el dinero que haga falta para poner en danza a los sectores que considera que luego tengan cosas que agradecer al Gobierno y así votar en consecuencia. Después de haberse ocupado durante tres días del terrorismo medioambiental que, según él, se ha producido en Doñana, con el correspondiente cacareo, por supuesto, de todas las terminales 'sanchistas' de todos los contertulios debidamente adiestrados, dice: si tengo la Sareb", comienza Carlos Herrera.

El presentador se dirige a los "queridos niños que os incorporáis ahora a la edad de votar": "Es lo que se llamó el banco malo". "Es la institución que se quedó los archivos tóxicos de la última crisis inmobiliaria, un organismo público que se quedó ahí las pérdidas de lo que nadie quiere, de lo que no se ha podido recolocar en el mercado. Son pisos regularcitos, en barrios regularcitos y son pisos que sus propietarios perdieron porque no pudieron hacer frente a su hipoteca, porque nunca les deberían haber concedido una hipoteca si los bancos de hace unos años hubieran actuado un sentido común", explica.

"La campaña electoral Sánchez necesita campanadas. Si están ahí que no se han podido colocar, los voy a poner a disposición de los jóvenes. Pero es que además va a ser la pera limonera la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos. Todo el método se desmonta rápidamente. De esas 50.000 viviendas de la Sareb, 21.000 habrá que ver dónde están y en qué estado están. Miles de esas viviendas son inhabitables, están en mitad de la nada, donde nadie quiere ir a vivir. Los inquilinos que vayan a vivir ahí estarán lejos de todo", avisa Carlos Herrera.

La realidad

También cuenta que "14.000 ya están alquilados y no van a aliviar la demanda actual" y "15.000 no existen, hay que construirlas con los pliegos actuales de todas las comunidades autónomas". "No hay ningún promotor que vaya a los concursos porque muchos se están declarando desiertos. El dato de Sánchez de aumentar 50.000 viviendas es como todo en Sánchez, una falacia", resume el presentador. "Al comienzo de la legislatura, el ministro Ávalos, que lo era de Fomento, declaró que aumentaría el parque de viviendas sociales en 100.000", recuerda.

"Recurrir a las viviendas de la Sareb queda muy bien en un titular, pero los que conocen el estado de esas viviendas saben que la mayoría son inalcanzables, porque la Sareb lo ha intentado colocar. Han intentado colocar esas viviendas a los llamados fondos buitre, pero, claro, cuando ha ido allí a alguien a ver aquello, ve el estado de esas viviendas...", explica.

"Sánchez afirma qué quiere aumentar del 3 al 20 % en la vivienda pública protegida en España. Debería añadir a esa información otra que dijera que en 4 años no ha construido ni una y además para hacerlo voy a tener que financiarlo o dar condiciones muy ventajosas a los constructores, porque hoy en día nadie tendríamos que ver las ciudades llenas de bosques de grúas y no se ve ni una sola todo. Esto es una gran mentira, una más y la ventaja que tiene todas las cosas de las que habla este individuo es que son desmontables con una facilidad asombrosa, absolutamente asombrosa", finaliza.