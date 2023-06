El primer sonido del día de Carlos Herrera: las promesas de Núñez Feijóo si llega al Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las promesas de Núñez Feijóo si llega al Gobierno.

"Ya tenemos algunas pistas, porque ayer las daba Alberto Núñez Feijóo, de lo que serían sus primeros días en el Gobierno en el caso de que gane las elecciones", comienza Carlos Herrera en este miércoles 7 de junio, "que aquí hay muchos que están frotándose las manos y diciendo qué maravilla, vamos a echar a Sánchez": "Oiga, Sánchez hasta el rabo es toro entero y no va a ser tan sencillo como algunos creen". "La euforia está muy mal aconsejada en estos casos, hay que andar con pies de plomo", avisa el presentador.

Sobre los debates que acepta Feijóo expone que "hace bien diciendo un debate al menos, porque si propone dos y el primero lo gana Sánchez, el segundo no se realiza": "En un debate, un tipo que está necesitado de salir en televisión, que no va a pisar la calle en absoluto, jugará sucio, invertirá, y eso ya viene eso viene de sello de fábrica, caballería preparándose con esas cosas". "Pero, como les digo, ahora la izquierda está muy preocupada porque les deroguen todos los derechos humanos que ha impulsado hasta la fecha", señala.

"Fíjense ustedes bien, los Derechos Humanos, eh, no estamos hablando de determinados derechos, algunos que se ha inventado en colaboración con el Constitucional, no eh, Derechos Humanos", pone en valor Carlos Herrera, "oiga es que si viene la oposición a gobernar, derogarán Derechos Humanos que hemos impulsado". "Se referirá a la ley trans, derechos humanos así a trazo grueso, y le dicen a la oposición que si legislan alguna vez, cometerán crimen contra la humanidad", destaca el comunicador este miércoles.

Y es que Feijóo "lo primero que dijo fue si llego a La Moncloa derogo la ley trans, la ley de memoria democrática, suprimo ministerios como igualdad y consumo y la ley del sí es sí". "Algunos dudan de que luego la derecha, que tanto dice y que tanto habla, derogue de verdad lo que tiene que derogar, porque luego llegan y bueno a lo mejor le quita la asignación presupuestaria como mucho, la dejan ahí dormida para que cuando llegue otra vez el PSOE eso vuelva a estar exactamente igual, bueno, ya veremos", reflexiona Carlos Herrera.

"Hay quien también hace repaso hoy de lo que ha sido Feijóo al frente de la Administración gallega y de la Junta durante esas cuatro legislaturas en la que ha hecho leyes y disposiciones, hombre, no disparatadas como todas estas, pero más o menos", señala. Porque Carlos Herrera señala que el "Partido Popular a veces parece un socialdemócrata con cierta vergüencita", por eso "hay quien duda de que esas cosas pasen": "Igualdad y Consumo evidentemente hay que devolverlo a una dirección general o a una secretaría de Estado, porque no sirve para otra cosa".

Carlos Herrera señala que "Igualdad y Consumo se elevaron a Ministerio solamente para colocar a dos perfectos inútiles como Alberto Garzón y como Irene Montero, sin más". Sobre Consumo, "cuatro años para sacar guías de comida saludable y poco más". Sobre "la ley trans", el comunicador avisa que "cuidado porque no es solo el Partido Popular el que la censura seriamente, sino también el propio feminismo clásico porque abre la puerta a que los sentidos estén por encima de lo real".

Siguiendo esta línea, pone el foco en "el edadismo, porque hay más gente disconforme con su edad que disconforme con su sexo y a ver si uno va a poder decir yo tengo la edad que quiero". Sobre "la ley de memoria democrática", el presentador cree que "hay que darle un revolcón absoluto o hacer una ley de memoria democrática de verdad": "Ese bodrio tirarlo, ese intento tirarlo directamente a la papelera".

Carlos Herrera no se olvida de que "han llegado a un acuerdo en Canarias el PP y Coalición Canaria para arrebatarle la presidencia al PSOE": "Ahí se ve que ya no vale lo de la lista más votada". "¿Alguna vez habrá un pacto PSOE - PP en Canarias interesante que configure otra triangulación del poder que no pase siempre por los mismos?", se pregunta el comunicador.

