El primer sonido del día de Carlos Herrera: las palabras de Pedro Sánchez sobre la malversación y Europa

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las palabras de Pedro Sánchez sobre la modificación que hará Europa con las penas por los delitos de malversación.

El comunicador explica que hay varios asuntos a los que atender, como "el repaso de lo que ha significado la visita España del presidente colombiano, Gustavo Petro", o "las réplicas de las réplicas del 2 de mayo". "Todavía, a 5 de mayo, la Bolañada que quedó como un churrete sigue siendo comentario", explica. Pero Carlos Herrera se centra en "las hipotecas y el precio del dinero": "Si usted tiene una hipoteca variable o está usted en la tesitura de tener que pedir un crédito, lo tiene un poco digamos que cuesta arriba, porque el Banco Central Europeo volvió a subir un 0,25 para poner el precio del dinero en 3,75".

"La propia Cristina Lagarde sabe que con eso lo que está haciendo es que muchas familias estén empezando a pasarlo muy mal", recalca: "Pero es que los tipos, antes o después, acabarán por encima del 4%, y el Euríbor, qué es lo que condiciona directamente su hipoteca, también. Para controlar los precios tienen que subir los tipos de interés. El tratamiento de la inflación es cruento, no hay tratamiento incruento para bajarle a usted el precio de la malla de patatas en el súper, la hipoteca tiene que subir y antes de que les pille el toro, la cosa va para largo".

Carlos Herrera explica que "la media de la zona euro está en el 7% de inflación y significa al año un pellizco cada mes": "Si ustedes son dos personas que ganan un sueldo medio en España, 1.300 euros, usted va a tener que dedicar uno de ellos literalmente a la hipoteca, y con la subida seguramente un pellizco del otro. Eso mientras la inflación no baja".

Las elecciones y Europa

"Faltan para las elecciones del 28 de mayo 23 días, con lo cual, ya puede llover o tronar qué en La Moncloa solo van a hacer que sonreír", señala Carlos Herrera. Califica las palabras de Pedro Sánchez diciendo que "yo ya tengo los deberes hechos" sobre los cambios en la malversación a nivel europeo de "cómico". "Eso supone volver a recuperar una de las grandes maldades que el 'Sanchismo' ha guardado en el desván: el olvido de la poca vergüenza de haber rebajado la malversación". Recuerda que esto supuso "beneficiar a sus socios delincuentes y de paso a los delincuentes de la Junta de Andalucía".

Carlos Herrera explica que fue "un asunto tan escandaloso" que hizo sonar "las alarmas dentro del propio PSOE": "Con varones y otras voces internas tratando de hacer ver a Sánchez que eso les podía pasar factura de las elecciones el 28-M". "Como este tío tiene una cara de piedra dura de montaña de la que para perforar hay que sacar una Black and Decker o una tuneladora, cuando le preguntaron si no se siente incómodo al ver que Bruselas va a pedir que se aumenten las penas de la malversación ha dicho que le pillan con los deberes hechos". "No se cortan un pelo", señala.

"Les da igual la absoluta desconexión entre sus respuestas y la realidad, pero si lo que quiere Bruselas es aumentar la pena por malversación, sea con lucro o sin lucro, y tú lo que has hecho es lo contrario, aquí el tema está en que vas a tener que volver a subir la pena por malversación política después de haberla bajado", comenta Carlos Herrera, "pero están dispuestos a dientes, dientes, como decía la Pantoja, a sonreír como un esguince hasta el 28 de mayo pase lo que pase y cuando un político mata así la inteligencia de los votantes, son los votantes los que tienen que decidir".