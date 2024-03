El primer sonido del día de Carlos Herrera: las mascarillas que compró el gobierno de Francina Armengol

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las mascarillas que compró el gobierno de Francina Armengol.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

Alberto González, pareja de Ayuso, se querellará contra Montero por revelación de secretos Carlos Herrera ha adelantado además que esta querella también irá contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria Redacción Herrera en COPE 15 mar 2024 - 06:21

"Bueno, he aquí el lunes 18 de marzo del 2024, Lunes de Pasión. Esta es la Semana de Pasión. La Semana de Pasión. Porque es la 5.ª semana de Cuaresma y porque es la semana que nos lleva finalmente, hasta el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de primavera y a celebrar la Pascua, es decir, al Domingo de Ramos y al domingo y al Domingo de Resurrección, la Pascua de Resurrección".

"Bueno, es una semana intensa, hermosa, llena en los lugares donde la Semana Santa, las cofradías además tienen relevancia, relevancia social, relevancia religiosa, en fin, se acaban de venir arriba. Son las semanas de los traslados, de las imágenes a los pasos de de la puesta a punto de las prisas días de cada una de las hermandades para convertirse en cofradías".

"Y es semana de pregones, semana de la llegada de Sevilla a mi querido Juanmi Vega. Tuvo momentos cumbre, realmente en un delicioso en una deliciosa descripción de la Semana Santa. Hoy, digamos que el fin de semana ha sido más o menos tirano, caluroso y este lunes seguramente no va a ser menos en algunos puntos de España".

"¡Vamos a ver! ¡Qué sorpresa, Dios mío! Ha ganado Putin en Rusia con algo más del 80% de los votos, concretamente el 88% del respaldo electoral. O sea, de cada 100 rusos, 88 apoyan a Vladimiro y alguno dirá parece poco para Vladimiro. Los búlgaros se alían con el 99% de apoyo. Bueno, él se buscó dos o tres candidatos así para hacer el paripé, para que no pareciera que abusaba tanto y de tres tíos anodinos".

"Tras la sospechosa muerte del Navalni, que hay muy pocas dudas que lo mató la gente de Putin, cuando lo tenía metido ahí en su gulag, en un antiguo gulag. Así es la vida, ha dicho él cuando le han preguntado sobre. Sobre todo esto. Bueno, vamos a ver, porque esto no ha supuesto ninguna, ninguna sorpresa en el mundo, pero veremos qué consecuencias tiene y lo veremos viendo hacia adelante".

"Novedades del caso Koldo y de todos los casos, y del caso de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria. Y este lunes hay varios novedades de varias cosas. Por ejemplo, este programa ha podido acceder a la documentación, a la documentación que tanto desde el hospital Can Misses de Ibiza como desde el conjunto de sindicatos, de médicos, de enfermería, de celadores".

"Todos los de Ibiza y Formentera le enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud. ¿Qué eran esas notas? Eran unas notas en las que protestaban airadamente y advertían claramente que las mascarillas primeras que Armengol había encargado a la empresa Sociedad de Gestión S.L., la de Aldama, no cumplían con ninguna, absolutamente ninguna de las certificaciones elementales para poder ser mascarillas hábiles, útiles".

"Concretamente, decía el bloque quirúrgico del hospital de Can Misses que esas mascarillas no llevaban la marca de la Comunidad Europea, esas letras. Y cuando una mascarilla no lleva ese marcado, debe presentar documentación que avale la especificación y cuando menos, también informe sobre el proceso de certificación que han tenido, que es obligatorio que tengan esas mascarillas".

"También todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, entre otras quejas por falta de suministros, enviaron a la Dirección General del Servicio Balear de Salud una nota en el que, entre otras quejas, decían respecto a las mascarillas quirúrgicas que no protegían, que las tenían que comprar en internet, que era un material de pésima calidad y que además no debía ser reutilizada, como también intentaban que fueran mascarillas que no cumplían calidad europea sin marcaje y que además no ajustaban dejando claros huecos, como la FFP2, dejando claros huecos por donde evidentemente el contagio era mucho más fácil. Y todo ello teniendo en cuenta cuáles eran las normas".

"También en un documento que tiene este programa, las normas que había publicado el Ministerio de Trabajo para aceptar productos que no tuvieran el marcado de la Comunidad Europea y decían claramente esas normas que debían aportar el agente económico".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El agente económico decía tal documento que avalara el cumplimiento y toda la información sobre el proceso de certificación y aprobación. Una vez todo eso en poder de la Dirección de el Servicio Balear de Salud retiraron esas mascarillas, se sustituyeron y esas mascarillas que retiraron fue cuando las apilaron en un almacén en el que todavía están".

"Se referían en estas dos notas a las mascarillas de Sociedad de Gestión la empresa de Aldama. Bueno, curiosamente Armengol, estos dos documentos tienen fecha del 7 de abril y del 28 de abril. No reclama hasta el 6 de julio del 23, un día antes de la toma de posesión de su sucesora, Marga Prohens, el dinero que había pagado a Sociedad de Gestión".

"Pero lo más grave de todo ello es que en agosto de 2020, por lo tanto, tres meses después de estos dos avisos que al menos tenemos documentados, pero que seguramente hay muchos más, firma el certificado de idoneidad para poder pagar las mascarillas con fondos europeos".

"Ese certificado de idoneidad es el que Sociedad de Gestión lleva a otras comunidades para intentar colocarlas en ellas. Solamente se las compra Canarias. Lo cual deja aquí varias preguntas en el aire: ¿Quién facilitó el contrato de Sociedad de Gestión y apoyo a las empresa Sociedad Limitada vinculada a Koldo García?".

"¿Por qué en tres años no reclamó el dinero? Porque, oiga, al pedirlo cuando lo pidió en julio del 23, Sociedad de Gestión no le devolvió ese dinero exhibiendo el certificado de idoneidad que ella misma había firmado".

"¿Por qué lo había firmado si tenía al menos dos informes claros del Hospital de Can Misses y de todos los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera, diciendo que aquello no valía para nada y que ponía en riesgo la salud de los sanitarios y de su trabajo? Pues esas son curiosas preguntas que hay que hacerse y que nos haremos a lo largo de estos días".

"Mientras tanto, el mundo de la abogacía continúa en pie de guerra ante el abuso de poder que han cometido los resortes jurídicos del gobierno. Hoy se reúne la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid después de que el pasado viernes se negara a firmar un documento conjunto para limar asperezas y tal como propuso el Fiscal general del Estado, el muy sanchista Alvarone García Ortiz".

"Los abogados de Madrid no están para cambalaches y lo que exigieron el viernes, previsiblemente, volverán a exigir hoy, de forma solemne, que se depuren responsabilidades que diga la Fiscalía, quien ordenó publicar de forma literal los correos privados del abogado de la pareja de Díaz Ayuso, con la única intención de desacredite tarde. A ver qué abogado se va a atrever a partir de ahora a negociar en nombre de su cliente cualquier tipo de acuerdo con esta gentuza".

"Si sabe que esa Fiscalía es capaz de publicar en una nota oficial punto por punto de forma literal lo que puedas haber hablado con ella. Porque huelga decir que los correos electrónicos, su comunicación privadas que no se pueden difundir así como así, siempre ha existido mucha golfería en filtraciones, pero hasta esto se ha hecho sin revelar la literalidad de las conversaciones. Así que la abogacía, en pie de guerra contra este gobierno".