El primer sonido del día de Carlos Herrera: las excusas del PSOE para justificar su mal resultado en Galicia

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las excusas del PSOE para justificar su mal resultado en Galicia.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Espero que ustedes estén bien. Aquí estamos Muy bien, la verdad. Viviendo estos días de Cuaresma. Ayer con el Viacrucis del Consejo y el Señor del de la Redención, el beso de Judas en su paseo por Sevilla en una tarde casi primaveral, de esas que te invitan a abrazar un nuevo tiempo que parece que llega. ¿Llegará con lluvias? No exactamente cuando las cofradías se ponen en marcha, pero bueno, llegará alguna lluvia. Sería también magnífico".

"Fíjense, se da una circunstancia hoy martes día 20, hay un grupo catalán, KKH, que es promotor del proyecto de la antigua fábrica de Tabacos de Sevilla, que va a formalizar la donación a la Hermandad de las Cigarreras de la Propiedad de la capilla donde reside su sede. José María Ferrer".

"Cuánto tiempo, tanto tiempo se ha hablado de los catalanes que no quieren ser. Miren, ha habido una larga tradición de catalanes que han venido a Sevilla a dar, no a llevarse, a dar, a repartir, a agradecer, a trabajar, a mejorar la tierra. El presidente de ese grupo estaba haciendo la renovación de una zona de la ciudad que es realmente muy importante, del antiguo Altadis, la antigua fábrica de Altadis, donde está la capilla de los de las Cigarreras, de la Hermandad de las Cigarreras".

"Sí se le dona a esa hermandad, lo cual es algo inaudito y que desde aquí se lo agradecemos mucho a él y y como les digo a los muchos catalanes que llegaron a lo largo de muchos años a Sevilla a trabajar y a ofrecer su esfuerzo, es su generosidad".

"Bueno, pues hoy, martes de febrero, día con pocas nubes, niebla... Bueno, la verdad que en Galicia hay de todo estos días. Hay mucha niebla que a algunos no les deja ver, pero eso ahora ya se lo cuento".

"Porque hoy se cumplen dos semanas de las protestas de los agricultores, ayer tractoras en Palma y en Zamora, este martes convocatorias por toda la franja cantábrica, aunque lo más mediático de hoy son 500 tractores y 100 autobuses que empiezan a marchar hacia Madrid, convocados por el sindicato Unión de Uniones".

"Lo harán en cinco columnas que van a salir desde diferentes puntos de España, Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León. Y así pasarán esta noche en municipios, municipios cercanos a Madrid. Se espera que vayan entrando a primera hora de la mañana de mañana miércoles por las radiales de acceso a la capital".

"El punto de encuentro será la Puerta de Alcalá, muy cerca de COPE Madrid, así que no vamos a tener que movernos mucho para contárselo. Y luego también quieren llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura. Como no descartan que el ministro Planas no les haga caso, se van a dirigir directamente a Moncloa y que ojo con esto, que no ha acabado ni mucho menos".

"Bueno, y usted se preguntará seguramente qué están haciendo, en qué están pensando, que reflexión están realizando los que han perdido. Porque los que ganan normalmente la reelección, lo que hacen es la máxima reflexión, es abrir botellas de espumosos. Buscando, buscando autocrítica socialista por alguna parte. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo la verdad no lo he encontrado".

"No es culpa suya no haberla visto, Es que sencillamente Pedro Sánchez y sus mariachis de Ferraz no han querido hacer autocrítica tras el churrete electoral que le ha salido al PSOE en Galicia. Han hecho una cosa muy curiosa que es pretender convencer de que lo gallego, gallego es y que no hay que hacer la lectura nacional de estas elecciones".

"Si hubiera sido al revés, sí que habrían hecho lectura nacional. Es decir, si el que se hubiera descalabrado hubiera sido el Partido Popular aún ganando elecciones, no pudiendo gobernar. Pues entonces, hombre Feijoo, la lectura nacional ya estaba escrita, pero de esta manera. No, no, lo otro no es una cosa meramente gallega".

"Tal cual. Vamos a ver, si el PP llega a perder la Xunta. A Feijóo lo crucifican desde Ferraz, pero como es que no, la lectura no tiene que ser nacional. Ahí es donde ha asomado la patita Emiliano García-Page, presidente castellano manchego, para recordarles a sus compañeros de partido que siempre vamos a ver la realidad".

"En el caso de la derrota del PP, ahora no pueden pretender que Sánchez se tenga benevolencia con él, con ese cuento de que las elecciones serán solo gallegas. Pero como Page tiene poco predicamento dentro del PSOE, lo que se ha impuesto es la versión oficial de Ferraz".

"Que es tan divertido eso de que la amnistía no ha influido en los resultados de Galicia, porque entonces el bloque nacionalista gallego no habría subido tanto. Si la amnistía no hubiese influido el PP, no habría movilización, no hubiera movilizado a más gente de la que movilizó en 2020 y el PSOE no se hubieran ido como se ha hundido".

"Y sobre todo, no tendría la decadencia territorial que tiene ahora mismo en toda España. Pero ya le digo que el argumento más divertido del PSOE es tratar de hacer una lectura de bloques y no de partidos. Es decir, ya el PSOE, Sánchez no se pone colorado al tratar de esconderse detrás de los separatistas. Es más, no tiene ningún pudor en indicar progresismo con ustedes, separatismo supremacista identitario en lo que tiene de progreso".

"Bueno, es de una pobreza intelectual absoluta. Es decir, en este país nuestro el progresismo va ligado al supremacismo identitario que en lugar de solidario es egoísta y en lugar de promover la igualdad, promueve la desigualdad, la diferencia. Y eso me lo pregunto a mí porque yo no lo entiendo".

"Habrá que preguntar porque la portavoz Esther Peña, que fue la que tuvo el papelón de salir ayer excusas de mal pagador, dijo esto creemos, claro, la falta de tiempo. Y en eso influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer".

"Porque ahora hubo movilización de la derecha y porque hubo movilización. Pues a lo mejor la amnistía y todos los factores nacionales que estáis tratando de negar con bastante torpeza. Eso que los gallegos no conocían a Besteiro. Bueno, ya sabe Besteiro, cinco meses de preparación y es Kennedy, el Kennedy gallego. Bueno, el que no se consuela es porque no quiere, vamos".