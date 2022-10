El primer sonido del día de Carlos Herrera: las claves de la reunión de Sánchez y Feijóo para renovar el CGPJ

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reunión entre Sánchez y Feijóo.

Para empezar, el comunicador ha recordado cómo está la situación en Ucrania: "La invasión ha tomado uno de los caminos más peligrosos porque el líder ruso, viendo que la guerra no responde a sus deseos, ha decidido sacar los proyectiles. Imagínense que las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles y que caen en Barcelona, en Zaragoza o en A Coruña. Fachadas de edificios residenciales en los que viven familias normales. Las últimas informaciones hablan de al menos 14 muertos, decenas de heridos. Esta noche ha pasado por 'El Partidazo de COPE' el entrenador del Shakhtar que ha dicho que tiene la cabeza en cualquier sitio menos en el fútbol. Menos que a esto le llaman en Rusia actos de precisión. Este es el panorama que tenemos":

En clave política, ha recordado la reunión entre Sánchez y Feijóo: "Ayer la conversación salió del metro y llegó al Palacio de la Moncloa. Frase resumen del encuentro: que están de acuerdo en que tienen que ponerse de acuerdo. Porque el bloqueo del CGPJ es un nudo marinero que cuando quieres deshacer está tan apretado que no puedes. Dejar la reforma para después es confiar en la palabra de Sánchez, cosa que no haría nadie que le conociera. Solamente se puede llegar a un acuerdo con tipos como este si las garantías van por escrito, aunque tampoco sirve mucho".

"Si se hace primero la renovación, algunos dice que Feijóo le daría la razón y él habría tenido la culpa del bloqueo. Esto tiene historia, en el 85, Felipe González decide que sea un espejo del parlamento. Luego llegaron Aznar y Rajoy, que tuvieron mayorías absolutas y no lo cambiaron. Sánchez tampoco quiere soltar la posibilidad de controlar tribunales porque hay asuntos muy delicados, como el indulto a los golpistas catalanes. Y porque en el fondo Sánchez se piensa que todos los jueces son de derechas. Hasta ahora, Feijóo no ha cedido, con lo cual, el acuerdo solo puede pasar por una renovación, si es previa al cambio, pactada. Aunque este dice, yo he conseguido renovar lo mío y ya estoy tranquilo", ha desgranado.

Por último, ha realizado otro apunte en clave política: "La Ley de desmemoria democrática sigue cumpliendo hitos. La familia de Primo de Rivera ha decidido adelantarse al espectáculo mediático y ha dicho, antes de que llegue Bolaños, nosotros nos llevamos los restos de forma discreta y para que el proceso no genere confrontación entre españoles. Lo han enterrado cinco veces. Primero en una fosa común, luego en un cementerio de Alicante, luego a El Escorial y luego al Valle de los Caídos. Y ahora seguramente vuelva a El Escorial".