El primer sonido del día de Carlos Herrera: Junts señala a jueces y periodistas como Ana Rosa Quintana

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, porqueJunts señala a jueces y periodistas como Ana Rosa Quintana.

"Se tomó en consideración la ley de amnistía en el Congreso. Vamos a ver, porque es importante que los procesos sean debidamente conocidos. Lo de ayer no era aprobar la ley en el Congreso. Tiene diversos trámites ahora, tiene enmiendas, tiene que ir al Senado, etcétera, etcétera. Luego tiene la carrera de obstáculos de las reclamaciones que pueden poner desde el Tribunal Supremo hasta particulares si ustedes quieren. De momento, lo que ayer se aprobaba es ponemos esta ley en el Congreso para considerar si vale la pena tramitarla y eso salió que sí".

"El problema es que España está en una situación en la que el mismísimo Estado de Derecho está en riesgo, por más que el gobierno trate de negarlo. Ayer Patxi López fue el encargado de coger el rodillo y el cubo de pintura para tratar de blanquear lo que no puede blanquearse de ninguna manera, de ninguna manera. A la jornada de ayer no le faltó ninguno de los ingredientes de lo que se nos viene encima. Se aprobará la amnistía, se dará impunidad judicial a golpistas y malversadores y habrá comisiones parlamentarias con las que acosar a los jueces que todavía hacen su trabajo, que son muchos".

"Ayer ya lo vimos, ante el silencio atronador de los socialistas, los separatistas señalaron con nombres y apellidos a algunos jueces en activo, incluso periodistas. Nunca os perdonaré no haberme nombrado, cómo te llamas, Nogeras, no te perdonaré nunca no haberme incluido entre los que dedican la vida a señalar lo que sois. Pero bueno, solo te pido que me hagas el favor, el detalle, un insulto o un escupitajo o cualquier cosa subrayado. Mi solidaridad con los que fueron nombrados, pero hombre por Dios, se mata uno aquí todos los días para que ahora no le haga ni caso".

"Ya hubo un poquito de alpiste. Vamos a subir las pensiones y tal y cuál, que lo pagaremos con los impuestos que os vamos a subir a todos vosotros y espero que aplaudáis además bobamente mientras os lo subo, claro. Esto quiere decir que la ley ahora entra en tramitación, pasada por el proceso de enmienda. El problema no es la enmienda que le quiera poner aquellos que están en el grupo de los 172 votos, no, el problema está en las enmiendas que quieran añadir aquellos que están en el grupo de 178".

"Es decir, los propios separatistas que digan: además de la amnistía para los que fueron procesados, obtienen algún proceso que tenga que ver con el golpe del 2017. También queremos la amnistía para todos los golfos y ladrones que tenemos en nuestra banda: Laura Borrás, los Pujol o quien convenga. Porque, ¿ahí qué va a decir el PSOE? Ayer el PSOE, claro, callado como silbando, mirando al techo, rezando para que no quieran hacer muchos cambio,s porque ya es bastante golfada lo que van a hacer y bastante vista gorda va a tener que hacer la cuadrilla de Pumpido en el Constitucional, como para meterle más dislates, pero bueno, se lo traguen porque es lo que han pactado".