El primer sonido del día de Carlos Herrera: el discurso de Pedro Sánchez sobre la economía en el Foro de Davos

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el discurso de Pedro Sánchez sobre el Estado y la economía en el Foro de Davos.

"Se reunieron, se dijeron cosas, pero han callado lo que ha negociado en el Congreso. Se vieron y salieron diciendo: no os vamos a contar nada. ¿Por qué? No lo saben, porque no saben lo que ha firmado, porque no saben lo que van a hacer, porque seguramente no saben lo que quieren, porque no saben cómo lo van a articular. Por eso, tanto misterio. Decir no os vamos a contar nada hasta que esto esté arreglado, claro, claro; yo sé que no tienen nada que contar".

"El asunto seguramente trascendental mediante el cual los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso han dado la razón a los que dicen que la ley de amnistía es inconstitucional. La amnistía es inconstitucional, o sea, el PSOE de antes del 23 J, no al PSOE de después del 23J, de eso hablamos ahora".

"El endomingado Pedro Sánchez en el foro de Davos soltó un exordio sobre lo que en realidad era una apología del intervencionismo, que es de los de ruborizar. Además, en contraste precisamente con Javier Milei, el presidente argentino, que advirtió de los peligros de las sociedades que se dejan llevar por el socialismo. Camino de la pobreza, la apología del intervencionismo que hizo Sánchez, no vino a decir como la vieja social democracia que el Estado es el que acude con el trabajo o la labor del equilibrio, una vez conseguido por el capitalismo, el margen nuevo de riqueza a repartirlo..."

"No, esa es la vieja social democracia que ya murió y que hoy en día, bueno, saben ustedes cómo anda la socialdemocracia en el mundo, infestada por el populismo, ha acabado en los regímenes que ha acabado y, allá donde no ha llegado el populismo o el populismo no ha cultivado con los partidos de izquierda, los partidos socialistas se han volatilizado. Lo que decía Sánchez es que el Estado tiene que ser un autor muy activo de la economía. Es esta suerte de añoranza húmeda de la economía planificada contra la primacía de la iniciativa privada".

"Si esto si lo hubiera firmado el cuentista infinito de Thomas Piketty, el economista francés, que es el que pone a todos estos a cien, pues me lo hubiera creído perfectamente. Es decir, un estado tutelar que es activo en sectores como telecomunicación o defensa y aún más en el papel de estrangulador de empresas a las que no deja ni respirar, es lo que fue a proponer a Davos. Este sin sustancia que luego cuando aplauden a otros en la Moncloa, cree que le aplauden a él".