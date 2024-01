El primer sonido del día de Carlos Herrera: Junts pide a Sánchez que la amnistía llegue a noviembre de 2011

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Junts pide a Sánchez que la amnistía llegue a noviembre de 2011.

"La autoamnistía que no es sino una amnistía a la carta, al gusto. Señor, como quiere la lubina, a la espalda, al horno, con una bilbaína, la quiere a la brasa, frita, la quiere rebozada, la que entera, la quiere abierta... Medidas de gracia para todos, que nadie se quede fuera, cometiera el delito que cometiera. Una amnistía que se convierte en un traje a la medida. Van a tratar incluso de desmontar ese paraguas de la justicia europea para que no impida la vuelta de Puigdemont. Ya veremos si podrán hacerlo o no podrán hacerlo".

"Tipos que no podrían siquiera ser indultados, les van a amnistiar, pero, oiga, hasta la familia Pujol pide Junts y, lo que pida Junts, ya saben ustedes, eso es va misa. Hasta los terroristas de Tsunami Democrátic, todos los que se van a beneficiar judicial y políticamente de la amnistía. Hemos conocido las enmiendas a la ley de la amnistía y el PSOE está haciendo todo lo posible para que en España no existan garantías judiciales. Ayer el PSOE pactó con toda la tropa de Esquerra, Junts y Bildu el bloqueo de los recursos de los tribunales para que no puedan evitar la aplicación de la amnistía que es la principal preocupación".

"De repente, desde el Supremo, Marchena básicamente, todos piensan en Marchena, pero bueno, el Supremo, la Sala correspondiente, plantea una cuestión prejudicial ante la justicia europea que dice claramente que sea nula la aplicación de esa norma hasta que no se pronuncie la justicia europea. Ellos saben que por más que hayan evitado adaptar la legislación española a la normativa europea, esa normativa es muy clara, pero, aún así, ahí la tienes el sanchismo".

"Anda buscando la manera de la amnistía que se tenga que aplicar sí o sí y además rápido, deprisa, deprisa, deprisa. O sea que no pueda venir un tribunal europeo a molestar con eso de garantías judiciales, el Estado de Derecho, esas minucias que para toda esta basura consiente. Cómo se van a interponer entre nuestra voluntad. Así que el PSOE ha aceptado enmendar la ley de amnistía para impedir que el Supremo pueda detener a Puigdemont de manera que, en cuanto se apruebe la amnistía, que no es tan rápido, ha de debatirse en el Congreso, luego de ir al Senado, allí se perderá el tiempo que se pueda...".

"Pero no dejará de ser una forma de hacer algo más lento el proceso. En cuanto supere esos trámites, Puigdemont estará aquí paseándose con una bandejita de pasteles de su pastelería familia. Hoy el Orfeón de opinión sincronizada del sanchismo está muy orgulloso porque el PSOE ha tenido la magnanimidad de mantenerse y no solicitar, como si hacen los de Junts y Esquerra, que todos los delitos de terrorismo sean amnistiados, incluso los que tengan sentencia firme. Ahí anda el juez García Castellanos investigando esas cosas".

"Los de Junts han pedido que la amnistía se remonte a noviembre de 2011. Eso es buscar impunidad para esa familia de golfos que es la familia Pujol, es decir, cosas que no han tenido que ver con el procés, pero que desaparecen. Estamos ante un espectáculo inefable de prevaricación política, políticos desatados aprovechando que en Moncloa hay un tipo sin escrúpulos para pisotear el Poder Judicial, que ha hecho que Felipe González haya acusado a su propio partido de estar propiciando un ataque despiadado a la Constitución Española".

"Lo cual está muy bien, pero lo que hace falta ahora es que todos estos socialistas que están espantados, sean coherentes y dejan de votar lo que todavía votaron el 23 de julio, que ahí está la madre del cordero".