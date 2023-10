El primer sonido del día de Carlos Herrera: Irán, en el conflicto entre Israel y Hamás

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el conflicto entre Israel y Hamás. Agentes de seguridad frente a colectivos antifascistas durante una concentración para evitar la presencia de S'ha Acabat! en la feria de entidades de la UAB, en la parada de la asociación patriota juvenil S'ha Acabat!, a 3 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). La presencia de Sâ??ha Acabat! en la feria ha provocado una convocatoria de colectivos antifascistas en su contra, en anteriores actos de la asociación se han producido enfrentamientos con grupos independentistas. Sâ??ha Acabat! - Joves per la defensa de la Constitució es una asociación catalana formada por jóvenes de carácter constitucionalista y defensora del Estatut. En reiteradas ocasiones, ha recibido el apoyo de partidos constitucionalistas como PP y Cs, entre otros.

"Empezamos por una situación mundial cuidado que tiene no solo la gravedad incluida en el número de víctimas en los destrozos en el terrorismo aplicado a Israel por parte del grupo terrorista jamás seguramente han parado por Irán pues bueno pues miren habrá tiempo para las dos cosas eh valga decir luego a las 6:30 le le explico los detalles del conflicto con particularidad ahora déjenme que le que le diga primero una declaración de principios aquí no cabe la equiparación es decir esos ejercicios en la cuerda de equilibrios extraños según los cuales si condenas el ataque también has de recordar permanentemente que si los palestinos sufren o dejan de sufrir o han pasado lo que pasaron desde el año 48 cuando se creó el Estado Israel miren no es el momento de eso y no lo es porque lo de este fin de semana ha sido el acto un acto de terrorismo despiadado brutal cobarde un asesinato discriminado de centenares de civiles secuestro de otros tantos eh y no eh oigan no no no se trata de un enfrentamiento más estamos ante una barbarie con particularidades eh cuando menos muy sorprendentes porque de momento habría que subrayar el gran fallo de seguridad de varias agencias israelíes la primera en Mossad pero también la de la contrainteligencia y la seguridad interior que es el simbet y la inteligencia militar no es fácil ser un infiltrado en la Franja de Gaza estas cosas se entienden muy bien viendo los mapas si ustedes ven el mapa de Israel por encima está el Líbano y las posiciones que esos son otros y abajo en una esquina hay una franja donde viven dos millones de personas en esa pequeña franja una densidad de población eh y donde eh por mucho que te camufles puedes hablar el árabe el árabe perfecto con el deje de lo que tengan allí que no sé es no sé cuál es eh puedes crearte una máscara magnífica que ojo estos tíos acaban pillando a la gente y además no han utilizado al parecer no han utilizado tecnología eh electrónica de cualquier tipo que pudiera hacer que pudieran ser interceptadas eh los eh secuestrados por los miembros de jamás entraron cruzaron esas son unas fronteras que parecen inexpugnables bueno las cruzaron llegaron a pueblos llegaron a determinados lugares se comportaron como bárbaros secuestraron personas y esas personas serán o queman escudos humanos primero y luego seguramente moneda de cambio los israelíes por un preso liberan a muchos presos palestinos que el el intercambio es y además lo realizan constantemente toda la población civil de Gaza todas las personas que viven en esa pequeña franja son en realidad escudos humanos todos la gente jamás coloca las lanzaderas de los misiles sus eh cuarteles generales militares en edificio residenciales de zonas densamente pobladas y y por qué pues porque así se aseguran que una respuesta israelí conlleva víctimas civiles pastinos son realmente víctimas de jamás y de las luchas de jamás con con fatal la de mamuevas y además de confortata también con la propia hija de islámica eh eh eh por qué pues porque quiere ser el referente principal de la confrontación con el Estado de Israel esto además de las consecuencias humanas trágicas y militares que ahora analizamos con tranquilidad en un momento que significa significa una desestabilización de las relaciones de países árabes que han normalizado su relación con Israel en eso cabe Arabia Saudí cabe Marruecos es decir Oriente Próximo en Magreb el el Golfo y detrás de todo ello está indudablemente Irán y cuando digo indudablemente es porque se ha publicado ya con pruebas efectivamente en las reuniones que los iraníes eh tenían para planificar este ataque con miembros de jamás está detrás de la de la planificación porque responde a una ambición regional que tiene Irán especialmente en contra de su odiada Arabia Saudí bueno de todo esto hablamos con tranquilidad y si quieren porque realmente ayer la fotografía la fotografía estaba en Barcelona el PSOE debería tomar nota de lo que pasó ayer en Barcelona y el PSC también particularmente porque fue una marcha por la dignidad de la democracia que ninguna manipulación de datos puede ocultar ahora también ustedes empiezan a sacar la calculadora a decir no no oiga no había tanta gente o sea había mucha gente hubo más en 2017 sí porque es que en 2017 también estaba el PSC ahora el PSC no está porque ahora el PSC está con el sol en inventarse esa amnistía ha delincuentes de linkenstees para ganar seis votos en la investidura de un presidente de gobierno fueron centenares de miles los que colapsaron el centro de Barcelona hasta el punto de que la cabecera le costabanzar desde luego fueron mucho más los que convocó sociedad civil catalana que no el mundo separatista en la Diada o sea no eran aguerridos fascistas eh los que ayer salieron a la calle gente pacífica familias de onda convicción democrática que no quieren que el Estado de derecho sea violado como lo decía por siete votos".