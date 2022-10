El primer sonido del día de Carlos Herrera: el incumplimiento del protocolo de Sánchez que hizo esperar al Rey

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por lo ocurrida ayer antes de la parada militar del 12 de octubre.

"Yo no se si ha quedado claro por qué en este micrófono somos periodísticamente críticos con el actual presidente del Gobierno. Después de lo de ayer en los previos del desfile del 12 de octubre sí quedan claras varias cosas. Ser abucheado es algo que no concibe. Como a mi, que soy alto, guapo y solidario y me preocupa por los pobres, las mujeres, el medio ambiente, el cambio climático y esas cosas, ¿cómo me puede alguien silbar? El problema Sánchez es que te silbarán allá donde vayan. Y si por intentar evitarlo pongo en una tesitura irrazonable al jefe del Estado, le pongo", ha comenzado el comunicador.

Sánchez no frena los abucheos pese a llegar tarde al desfile del 12-O y hacer esperar al Rey Como ya ocurrió el año pasado el presidente del Gobierno ha llegado unos segundos más tarde que los Reyes lo que ha retrasado el inicio del desfile 12 oct 2022 - 11:33

En cuanto a los motivos del presidente del Gobierno incumplir el protocolo, "sabiendo Sánchez que no quería estar solo, expuesto ante al público, dice bueno, llego más tarde. A todo esto llega el coche del Rey y alguien le dice, no baje del coche que aún no ha llegado el Presidente. Eso es inadecuado y además no evita los abucheos. No es el problema de un grupo de fachas como tú crees, como haces que digan los que van a tu alrededor. Es que no puedes salir a la calle y ya tienes hasta la desfachatez de ampararte cobardemente en el Rey. Zapatero, como hoy escribe Ignacio Camacho, al menos sabía encajar las críticas. Pero este tiene que inventar actos amañados en Moncloa por militantes a los que hace pasar por ciudadanos de la calle".

"Después llegaron los corrillos. Eran más de 2.500 personas. Las personas se dividieron en tres tercios, cada 700 personas tenían que parar un poco. Otra vez otro turno, y así con los dos. Cuando quiso llegar el último al salón de las comidas oficiales eran las dos y media de la tarde", ha desgranado Herrera.

Para concluir, ha añadido un apunte respecto a la renovación del CGPJ: "¿Qué pasó con los corrillos? ¿Hubo gente alrededor de Sánchez? El tema estrella fue el poder judicial, claro, por qué no parecerse al metro. Ya saben ustedes que decía Feijóo en ese corrillo, quiero que el Gobierno se comprometa por escrito a que la próxima renovación sea la última con el sistema actual. Pues en el corrillo de Sánchez decía, eso no va a ocurrir, el modelo no va a cambiar. A nadie debe extrañar que el mayor oportunista y embustero se niegue a firmar un papel con lo que hará tras firmar un pacto con la oposición. Ya vemos claramente que esa negociación del Poder Judicial no llega a ninguna parte".