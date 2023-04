El primer sonido del día de Carlos Herrera: el homenaje a la figura de Fernando Sánchez Dragó

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el regreso del rey emérito Juan Carlos a España para visitar Sanxenxo.

"Fernando Sánchez Dragó fallecía víctima de un infarto. Se escribe mucho hoy acerca de él en los medios, se subraya algunas de las condiciones hombre que los que hemos conocido a Fernando desde hace muchos años, efectivamente podemos coincidir en todo ellos el perfil libérrimo de Fernando, heterodoxo, insurgente y si me apuran ustedes hasta volcánico. Él se ha puesto siempre el mundo por montera, siendo intelectual de fuste. Los viejos del lugar podemos acordarnos de su programa de televisión con algún momento especialmente puntero", recuerda Carlos Herrera.

El presentador de 'Herrera en COPE' desvela que "todo retrata a un personaje único, que, fíjense ustedes, además no transcurrió transversalmente en el mundo de la política, sin por ello avergonzarse de cada uno de sus cambios y sus pasos": "Militaba en el Partido Comunista, como militaban todos aquellos que querían hacer oposición al franquismo porque el Partido Comunista era el partido, era el que aglutinaba va a todos los que fueron comunistas o no. Fernando de comunista tenía lo que yo de obispo. Luego ha apoyado a Vox, incluso ha protagonizado prácticamente con Ramón Tamames esta última moción de censura que no se explicaba".

La vuelta de Juan Carlos

Se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España y "cuando eso ocurre, el populismo se excita mucho". "Se excita normalmente cuando el Rey Don Juan Carlos anuncia un movimiento, el que sea: voy a comer con unos amigos, voy al funeral de mi cuñado, voy a estar en la despedida a mi prima Isabel... Porque se mueve, porque es libre, porque puede hacer lo que le dé la gana y porque como no va a poder venir a su país cuando quiera", destaca Carlos Herrera.

Sobre las informaciones que hacen referencia a que La Zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanxenxo, Carlos Herrera expone que "no son ciertas" y "La Zarzuela claro que lo sabe y claro que ha sido informada": "Simplemente, espera que sea ya una visita normal, tranquila y discreta, a ver a sus amigos, previo paso almorzar de forma privada con el rey de Inglaterra, Carlos III, tiene un vínculo familiar y también la amistad de muchos años. Conoce muy bien Juan Carlos a Carlos III, se aprecian sinceramente y como se ve también al revés".

"Después de Inglaterra, llegará a España, estará 23 días, los que considere oportunos, y se irá a su casa donde vive que es en Abu Dhabi. ¿Hay algún problema? ¿Alguien tiene algo que objetar? El populismo sí. El populismo siempre se caracteriza por ese estado permanente de nervios ante cualquier situación que consideren que no se ajusta a los planteamientos dictatoriales de su esencia", finaliza.