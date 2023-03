Cuca Gamarra, sobre la dimisión de la directora general de la Guardia Civil: "Sánchez lo tenía controlado"

Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la moción de censura en la que Pedro Sánchez ha aprovechado sus intervenciones para dirigirse a la bancada popular, a pesar de ser una moción presentada por Vox: “Está claro que hace mucho tiempo que el Gobierno ha empezado a hacer oposición a la alternativa, lo que es un síntoma de que la alternativa está muy cerca del Gobierno”

Cuca ha insistido en que esto ha sido un regalo a Sánchez más que una moción de censura porque “no dan los números. Es imposible que una moción de censura pueda prosperar con un Gobierno Frankestein porque para eso se necesitarían los votos de Bildu, de Esquerra o de Podemos. Además, esto le ha dado oxígeno a Sánchez para seguir intentando engañar a los españoles durante 48 horas proyectando una falsa unidad en el Gobierno”.

María Gámez dimite como directora de la Guardia Civil en plena polémica por el caso 'Cuarteles' y 'Tito Berni' La dimisión se produce por los supuestos negocios irregulares por los que está siendo investigado su marido, Juan Carlos Martínez, antiguo asesor de la Junta de Andalucía 22 mar 2023 - 13:48

La portavoz del PP considera que la moción de censura “se ha utilizado en beneficio propio desde el punto de vista de la proyección personal o como oportunidad para promover un relato y esto es deteriorar la democracia porque se utiliza esta herramienta con otra finalidad”. Sobre quién ha resultado ganador, Gamarra lo tiene claro: “Ha perdido la sociedad española en un espectáculo que ha rozado lo lamentable.La moción se tiene que producir a través de las urnas”, sentencia. “Los españoles tienen la oportunidad de censurar a Sánchez, Feijóo está preparado”.

Una dimisión clave justo después de la moción de censura

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la investigación judicial a su marido en relación con las supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Junta de Andalucía. Gámez ha anunciado su decisión en una declaración institucional y, según han indicado fuentes de Gobierno, será sustituida por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Cuca Gamarra opina que los tiempos en los que se produce esta dimisión no son casuales: “Sánchez no iba a permitir que esta dimisión se produjera durante el trascurso de la moción de censura, por lo que la ha controlado para que se produzca después. Esta dimisión demuestra cómo la corrupción -aquello por lo que llegó al Gobierno de España por una moción- acorrala al PSOE. Sánchez todavía no ha pedido perdón por la condena de dos presidentes del Partido Socialista ni por el 'Tito Berni' que es un caso de corrupción que se ha producido dentro de la Cámara. El cabecilla de la trama criminal es un diputado del PSOE que utilizaba las dependencias para organizar las presuntas comisiones y luego todo finalizaba rodeado de drogas y mujeres prostituidas. Todo esto se tapa y me parece de máxima gravedad”.