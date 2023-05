El primer sonido del día de Carlos Herrera: la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley del Aborto

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley del Aborto de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Una decisión esperada ha tardado 13 años", comienza reflexionando, "13 años lo han tenido el recurso del PP a la ley del aborto de Rodríguez Zapatero en la nevera y ahora estos que han llegado la han desempolvado y la han dado validez". "Pero además han hecho algunos pinitos de exhibición, qué comporta cuanto menos una cierta inquietud", explica Carlos Herrera. Por otra parte, el presentador se fija en "la tómbola de la precampaña electoral que sigue a toda máquina, esencialmente para los que tienen menos de 30 hilos, que tienen más de 65".

García Magán, en COPE: Las únicas palabras de ayuda que reciba una mujer no pueden ser "deshazte de tu hijo" El secretario general de la CEE profundiza con Ángel Expósito en La Linterna sobre la decisión del Tribunal Constitucional ante el aborto Sara de la Torre 09 may 2023 - 21:49

Carlos Herrera destaca que "ahí en medio, entre 30 y 65, está la masa de tipos que tiene que trabajar y tiene que ser sangrada para que los pensionistas tengan mejor pensión y para que los menores puedan ir en tren o puedan comprarse una vivienda": "O puedan tener una herencia mínima, que es la última estupidez que se le ha ocurrido a Yolanda Díaz o a Thomas Piketty, el economista francés, que este cada vez que dice algo, más que cualquier perogrullada, todos estos progresos ponen los ojos en blanco".

El Constitucional

"La decisión de declarar constitucional la ley de plazos de Rodríguez Zapatero se daba por descontada", señala Carlos Herrera, "antes había una ley de supuestos, que permitía abortar siempre que sea un peligro, cuando psicológicamente usted no esté preparada". El comunicador detalla que "en realidad eso era un coladero y el Gobierno de Rodríguez Zapatero dice: vamos a hacer hasta 14 semanas". "Se busca un límite y se puso ahí, pero la gravedad que cada uno quiera darle a esta realidad a pesar de que esta ley viene desarrollándose desde hace 13 años", reflexiona.

Lo grave para Carlos Herrera es que "el Tribunal Constitucional ha querido hacer algo más añadiendo la ingeniería social, porque se ha sacado de la manga la curiosa doctrina de la autodeterminación de la persona, qué es una cosa que no está en la Constitución": "Lo que tiene que decidir es si esta ley se ajusta los preceptos de la Constitución, no dedicarse a inventarse doctrinas o derechos como si estos jueces progresistas pudieran ejercer una especie de poder constituyente". "El Constitucional no es un poder constituyente, es simplemente un tribunal de garantías", recuerda.

Lo qué ha hecho el Constitucional con la autodeterminación de la persona es "considerar que es un derecho de la mujer el aborto": "No simplemente decir usted puede abortar porque la ley contempla que pueda hacerlo en este plazo de tiempo, o sea, quién y por qué decide dónde se pone en la linde o quién y por qué decide qué es un derecho". "Esa pirueta esconde algo, esconde evidentemente el cargarse el derecho a la objeción de conciencia de aquellos profesionales de la medicina que no quieran realizar un aborto", sentencia.

"Obligan a los hospitales públicos a tener un equipo que practica el aborto", detalla, "lo que han hecho es acotar el derecho a la objeción de conciencia para el argumento de que la libertad ideológica no es suficiente por sí misma para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales, esta es la gravedad". Carlos Herrera termina reflexionando "que estos si te dicen que han encontrado en la Constitución el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades, la metamorfosis de la España de las autonomías en España confederal, lo escribirán al compás de lo que le ordene el Sanchismo".