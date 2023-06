El primer sonido del día de Carlos Herrera: la consulta de Podemos para integrarse en las listas de Sumar

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la consulta de Podemos para integrarse en las listas de Sumar.

"Señoras y señores, estamos asistiendo a un suicidio en directo retransmitido por los medios", comienza Carlos Herrera, "no necesariamente alguien que se mete una bala en la sien o por la boca abierta, sino una formación política que se desmembra corroída por su propia inutilidad y que cae en el abismo después de haber querido asaltar los cielos a su manera". El presentador dilucida que "eso es Podemos": "Estamos asistiendo al fastuoso espectáculo de la izquierda populista radical o ultra izquierda".

Carlos Herrera hace una matización entre la "izquierda populista", que "en realidad es el PSOE", y "la extrema izquierda", que "es Podemos y Sumar". "Esta mañana a las 10 terminará la consulta a las bases que ayer se sacaron de la manga, de forma más chapucera, como hacen siempre los dirigentes de Podemos, para zanjar el asunto de la integración o no en las listas de Sumar", señala el comunicador, "Sumar es la aglomeración de partidos, cada uno mejor que el otro". "Quiere también Sumar a Podemos porque presentarse dos formaciones por separado, en fin, eso no es rentable", comenta.

"Seguramente, a pesar de que Podemos ahora mismo aporte muy poco, la gente de sumar, es decir, Yolanda Díaz, no quiere en las listas a Ione Belarra y a Irene Montero, las niñas del resplandor", reflexiona. "¿Por qué?", se pregunta, "pues porque están achicharradas": "A lo mejor podrían tragar con Belarra, pero, desde luego, Montero no, porque Montero es la imagen perfecta de la degradación de la política, de la inutilidad de las personas y la inutilidad de los equipos". Carlos Herrera explica "no mucho peor es que el resto que hay en Sumar".

El presentador destaca que "Yolanda Díaz va de Abeja Maya, pero irá la misma esencia de extrema izquierda". "Ni Diaz, ni el resto de la retahíla de partidos que se han enganchado a Sumar, están dispuestos a aceptar a Irene Montero porque está achicharrada", señala, "si Podemos no consigue meter a Montero en la lista, y además a la lista en una altura que les garantice entrar en el Congreso, pues será muy difícil ese acuerdo". Carlos Herrera vaticina que "se desmembra Podemos, se suicida en directo y, qué quieren que les diga, a mí me da la sensación de que da igual que se añada o no se añada a Sumar"

"Ni le aporta nada, ni le quita nada y si va en solitario, bueno, a lo mejor sí le arranca unos cuantos votos, pero oiga, nosotros ya sabemos de lo que son capaces esta gentuza política de Podemos", señala el comunicador, "cuando digo nosotros, digo los ciudadanos porque les hemos sufrido en el Gobierno". Carlos Herrera aclara que "si no están ni siquiera en el Congreso de los Diputados, bueno, algo mejor nos irá".

El presentador de 'Herrera en COPE' recuerda que "Podemos anunció por la noche que en la Comunidad Valenciana concurrirá por separado para evitar los vetos de Compromis y Sumar que o van juntos en toda España, o en nada de nada": "Primero habrá que ver qué es lo que le van a decir las bases a media mañana a los de Podemos, que seguramente les digan que sí, que negocian y luego ya veremos si decide Podemos algo o decide Sumar alguna cosa". Para el comunicador, "el caso es que con este panorama al PSOE le generan un problema".

"Pero también es una oportunidad; que el PSOE lo tenga más fácil para aglutinar más voto de izquierda el 23 de julio", apunta Carlos Herrera, "como realmente la izquierda populista que ahora mismo es el sanchismo no se diferencia tanto de la extrema izquierda, pues oiga, siempre pueden pescar". "A Felix Bolaños le ha faltado tiempo en ir en esa línea", apunta antes de escuchar las palabras del ministro.

Para Carlos Herrera, "vender la moto de que Yolanda era la más guay, a tratar ahora de hacer una opa a sus antiguos socios, bueno, pues nunca te aburres con estos". Además, el presentador pone el foco también en que "hay consecuencias de haber puesto las elecciones el 23J": "Este viernes está previsto que Correos anuncie su plan de refuerzo de la plantilla para que el voto por correo no termine en desastre". "5.000 era la idea principal, luego se habló de 10.000, CCOO, que es el sindicato más fuerte en Correos, dice que 12.000 o no habrá acuerdo", recuerda, "hoy veremos exactamente cómo se tranquiliza la plantilla y tenemos en paz el voto por correo, que seguramente lo tendremos", finaliza.

"La tensión entre Podemos y Sumar es evidente y no parece que vaya a haber acuerdo"