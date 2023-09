El primer sonido del día de Carlos Herrera: con qué se conformaría Puigdemont para apoyar a Sánchez

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, con qué se conformaría Puigdemont para apoyar a Sánchez.

"Se van apuntando algunos miembros del Partido Socialista de los de toda la vida, el último Ramón Jáuregui, en contra de esta decisión de Pedro Sánchez, porque el PSOE ya no oculta que lo está trabajando mano a mano con Junts", comienza Carlos Herrera este jueves, "el prófugo exige cosas y, a pesar de que no sean posibles, el Gobierno intenta hacerlo": "Miren, la amnistía, por ejemplo, por cuestiones procesales, una ley de amnistía con un Gobierno en funciones no da tiempo de aquí a la investidura de Pedro Sánchez de estar lista y preparada porque tienen que aprobarlo dos cámaras".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que "ahora la cosa está en el PSOE en intentar convencer a Puigdemont que se contente simplemente con el hecho de que lo apruebe el Congreso y que luego ya seguiremos adelante": "Si con eso se conforman, bueno, que seguramente podría conformarse, pues llegarán al acuerdo al que llegaron". También explica que "esto es un festival de magistrados tipo Pallín diciendo que con que haya 176 votos a favor de la amnistía eso hace que la amnistía sea constitucional", recalca, "es decir, un magistrado de carrera, aunque sea un sujeto como Tallín, intentando convencer a la opinión pública de que el Poder Legislativo tenga mayoría absoluta y está por encima de la Constitución".

"Pues estamos en eso, en los Palines, en los Pérez Royo, en estos que nunca han supuesto para el avance de la justicia en un paso significativo, ahora todos en Carrusel y en feria diciendo claro que sí, que aunque 176 digan eso, adelante pues, vamos pues", reflexiona el comunicador: "Esperemos que no haya 176 diputados que propongan volver a la esclavitud de los negros o meter a los pelirrojos en guetos, porque la Constitución no prohíbe explícitamente la esclavitud, es verdad que hay un artículo que pide no discriminar a la gente por raza, pero hombre, no dice nada de los pelirrojos explícitamente".

Carlos Herrera recuerda que "ahí está el PSOE cumpliendo el vaticinio de Rubalcaba": "Aquello de si te acuestas con malos, al final tú acabas siendo malo". "¿Por qué el PSOE está culminando su proceso de podemización y hace lo mismo que hacía podemos cada vez que se metía en un charco infumable? Cogían a los dirigentes y decían, vamos a consultar a las bases, o sea, vamos a hacer una barbaridad, pero como las hordas nos van a dar el visto bueno, pues ya nosotros no somos tan culpables", analiza el presentador.

"Ahora el PSOE estaba pensando someter la amnistía al aval de las bases para legitimar el acuerdo", sigue Carlos Herrera, "o sea, unos 160.000 individuos, muchos de ellos sectarios hasta las trancas, más sectarios que Pallín, más que Pérez Royo, más que Bolaños y más que Sánchez, dando el visto bueno algo que afecta 48 millones de españoles". El comunicador resalta las declaraciones de "Félix Bolaños, Gracita" en las que "mete demasiado miedo a la gente": "Mientes desde el día que escribiste la carta a los Reyes Magos cuando eras pequeño".

"Gracita, mientes como un bellaco cuando dices que vais a hacer cumplir la Constitución, pero dices la verdad cuando aseguras que eso responde a la mejor tradición socialista, porque no es la primera vez que el PSOE se alía con el separatismo catalán para saltarse la ley", analiza Carlos Herrera, "ya lo hizo en 1918 y lo hicieron en el 1934 en el golpe contra la República en Asturias, porque la derecha había ganado las elecciones en el 1933, y en el 1936 también cuando el PSOE le bailó el agua a Companys y compañía".