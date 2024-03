El primer sonido del día de Carlos Herrera: la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso ante Feijóo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"14 de marzo ya. 14 de marzo, Jueves. Hoy que habrá un cambio ligero en el tiempo. De entrada, un nuevo frente por el norte peninsular dejará por ahí arriba algunos algunas lluvias. Es decir, de los nubosos y el resto de las temperaturas. Bueno, se mantendrá más o menos como ayer".

"Hoy, hace cuatro años que nos encerraron en casa. Han pasado cuatro años. El Covid de hoy es una gripe que gracias a las vacunas nos tienen protegidos y tenemos el cobijo aromatizado ya prácticamente, pero acordémonos de lo que era aquello. Gente muriendo a chorro contagiándose, incertidumbre, no sabíamos, miedo, pavor, indefensión, encierro en casa, que les voy a recordar a ustedes que ustedes no conozcan perfectamente".

"Bueno, damas y caballeros, hoy es un día para felicitar al Atlético de Madrid. El fútbol español ha metido a tres representantes entre los ocho mejores de Europa y al Real Madrid y Barcelona, que tuvieron victorias muy meritorias. Más justa la del Real Madrid, que hay que felicitarles igual".

"Pero es que el que lo tenía muy difícil el Atlético de Madrid. Y cuando se gana de forma así, épica la victoria todavía sabe mucho mejor. Lo tenían difícil porque habían perdido en Milán ante el equipo que es, oiga, líder de la Liga italiana, que no es cualquier cosa".

"Y encima además se adelanta anoche en el Metropolitano, pero a los dos minutos empate de Griezmann y cuando llegaba el final, el gol salvador que te lleva a la prórroga. Y luego ese porterazo que se llama Oblak, que para dos penaltis y tumbó el equipo para el equipo del Inter, que hizo un gran partido y tienen jugadores de primerísima división".

"Vamos a ver el sorteo, que es lo que nos deja, porque hay tres equipos en el bombo y a lo mejor hombre, alguna, alguna en algún cruce entre equipos españoles podría haber. Eso nos va a dar entretenimiento para unos días en los que todo se complica, en los que nos enfrentamos a un escenario literalmente explosivo".

"Explosivo en la política española. Porque si algo faltaba, si algo faltaba para desencajar más a un tipo desencajado de rabia como es Pedro Sánchez, es que los planes se le complican por el hecho de que el presidente de la Generalidad de Cataluña haya convocado elecciones para el mes de junio".

"Con lo cual nos encontraremos con vascas al poco catalanas y al poco europeas. Inmediatamente usted la pregunta que se hace hoy es si eso nos lleva también a elecciones generales en España. Bueno, no corramos tanto. Miren, si había poca inestabilidad en la política esta convocatoria de elecciones nos aboca a varias preguntas".

"¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Esto significa que Esquerra ya no apoyará los presupuestos de Pedro Sánchez? ¿Por qué Esquerra no ha prorrogado los suyos y ha vivido hasta hasta los nueve meses que le quedaban con unos presupuestos prorrogados? ¿Tiene temor a Puigdemont? ¿A estas elecciones catalanas podrá presentarse Puigdemont? ¿Le dará tiempo? ¿No le dará tiempo?".

"¿Qué pasará con los presupuestos españoles? Que lo más probable es que se prorrogan. ¿Y eso? Y eso hace que Sánchez piense en convocar elecciones. Yo les digo no corramos tanto. Hay algunos que ven que la cosa podría ser en otoño. ¿Pero por qué? Pues hombre, en función del resultado que se dé en Cataluña".

"Si el resultado en Cataluña es de victoria del PSC y el PSC puede formar un gobierno con Esquerra, los comunes, lo que pille por ahí... Hombre, Sánchez podrá decir: La amnistía ha sido útil porque le ha dado a mi partido la posibilidad de gobernar en Cataluña, bla, bla, bla".

"Pero si hay un pacto entre dos que se odian, por otra parte mucho, como son Esquerra y Junts, ya la cuestión es diferente. Si el PSC no gana, eso sería un fracaso. Es decir, si no puede gobernar con Esquerra, sería un fracaso. Sánchez no podría demostrar que la amnistía ha sido un éxito".

"Todo esto son cábalas gordas, muchas cábalas en un día en el que la noticia de esta convocatoria de elecciones de Cataluña ha venido a retrasar al segundo o tercer lugar las noticias, solo que hoy sería actualidad, que es la comparecencia ayer de Sánchez en el Congreso".

"Fue una desaforada actuación, nerviosa, casi histérica, aprovechando la inspección fiscal que se le ha hecho a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Parlamento Nacional pedir la dimisión de una de una presidenta de un gobierno autonómico. Bueno, la legislatura del 23 de julio con este hecho no va a ser ya la legislatura esa que decía Sánchez la noche del 23 de julio".

"La de los avances sociales, la política para la gente, esas cosas guays que justificaban para pactar con supremacistas delincuentes periféricos con tal de evitar un gobierno de centro derecha. Todo eso es un cuento para que Sánchez siguiera Moncloa al precio que fuera, a pesar de haber perdido las elecciones y el resultado".

"Vamos a ver hoy de forma descarnada, porque este jueves es el día en el que los españoles van a obtener el único fruto posible de esta legislatura imposible, que es la aprobación de una amnistía en el Congreso. No le demos vueltas. Amnistía y nada más".

"Está legislatura sólo va a servir en lo fundamental para que los golfos que dieron un golpe contra el Estado de Derecho y malversar con dinero público se vayan de rositas haciendo un corte de mangas a los españoles que sí creen en la democracia, la igualdad ante la ley".

"Y olvídense de cualquier consuelo en forma no ya de conveniencia o estabilidad, que los separatistas no van a fomentar sino ni siquiera de una legislatura de cara y ojos, Porque olvídense de las políticas súper cuquis que nos iban a traer estos adalides del progresismo a través de los Presupuestos Generales del Estado".

"Esto no se lo vamos a explicar esta mañana con tiempo y tranquilidad, porque ya le digo, esto es multifactorial. El análisis que hay que realizar de esta convocatoria de elecciones, lo que significa que este hombre ha convocado elecciones porque los comunes Colau no ha querido apoyar el hecho de que esos presupuestos".

"Además, contemplaran la construcción de un macro centro turístico, casino, etcétera, etcétera en Tarragona, porque dicen que consume mucha agua. La verdad que consumiría mucha agua, la misma que consumiría cuando se votó que sí el año pasado, que los Comunes votaron que sí. Es este año el que han dicho que no".

"¿Por qué? Porque no tiene relevancia lo que fuera y yo lo haría. No ha podido convencer a Ada Colau, como seguramente le habrá pedido Sánchez, que hiciera llover, andar y hacer la nada con sifón. El cero a la izquierda. Todo lo que ustedes quieran".