El primer sonido del día de Carlos Herrera: ¿cómo funciona de verdad el impuesto a las grandes fortunas?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el seno de la ONU y por las últimas reacciones a la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto de Patrimonio en esta comunidad autónoma.

Sobre las palabras del líder del Ejecutivo en Nueva York, Herrera ha analizado la postura que ha adoptado respecto al Sáhara: "A Sánchez lo tenemos en la ONU haciéndose el estadista. Han descubierto la palabra resiliencia y ahora no sale de ella. Lo que ha hecho ha sido meterse en el charco de la política internacional y hablar del Sáhara. No explicó nada, pero sí dijo que ese conflicto se tiene que acabar ya. La primera vez que acude un presidente de España para pedir una solución tras aceptar las condiciones de Marruecos. Ahora, la ONU se encuentra con este marco".

Por último, el director de 'Herrera en COPE' ha explicado la 'trampa' diseñada para compensar la supresión del impuesto de Patrimonio en determinadas regiones: "De la guerra fiscal que sigue en todo lo alto después de que Andalucía decidiese suspender el impuesto de Patrimonio. Ahora, el Gobierno prepara una trampa por la parte de atrás: el impuesto para las grandes fortunas. Es decir, vamos a coger a los Amancios Ortegas de turno y si hay un poco de rencor, pues mucho mejor. Pero la cuestión es que todavía no saben cómo van a gestionar este impuesto. La idea es que en las comunidades en las que no se paguen impuesto de patrimonio no haya bonificación frente a este impuesto, y en las que sí se pagan, pues habrá un ahorro. Esa es la reforma por la parte de atrás".