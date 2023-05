El primer sonido del día de Carlos Herrera: la coincidencia de 4 ministros y sindicatos en la manifestación

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las manifestaciones del 1 de mayo.

"El sindicalismo sigue siendo sindicalismo vertical, esencialmente cuando gobierna la izquierda. Así lo fue cuando gobernó Rodríguez Zapatero, que tenía de cuarto vicepresidente a Cándido Méndez prácticamente, y así lo es con estos individuos que duermen en sarcófago y que se despiertan de vez en cuando para ayudar al Gobierno. Somos el único país desarrollado en el que los sindicatos no salen el 1 de mayo para plantear exigencias al Gobierno, sino para plantarse a los empresarios, haciendo Gobierno y sindicatos la misma cosa, pero eso te garantiza una artificiosa paz social", expone Carlos Herrera.

El presentador recalca que "aquí la cabeza de turco solo son los empresarios". "Exigen una subida salarial inmediata con pena de otoño caliente, diciendo esas frases de 'ahora es el momento de salir a la calle'. Ahora es el momento y hace un año no era el momento de salir a la calle. ¿Por qué solo os acordáis de la calle cuando falta un determinado tiempo para elecciones generales y tenéis que ayudar a los críos que os embadurnan de millones para que no falte nada? Millones y de lo que no son millones", analiza el comunicador.

La coincidencia

Carlos Herrera destaca que "ayer era la conjura de los necios". "Nos toman literalmente el pelo. La coincidencia de cuatro ministros y los sindicatos estaba desde luego adornada por la misma idea: empresarios, haced caso a los sindicatos y subir los sueldos, que nosotros estamos esperando al otro lado de la cadena para quitar a esos trabajadores la subida vía impuestos. Es decir, que aquí todo lo pague el mismo. Ya lo dice el plan de estabilidad que el Gobierno ha presentado a Bruselas. Somos el único país europeo que se dispone ahora mismo a subir la presión fiscal", reflexiona.

"Todos los sindicatos europeos con eso de acortar la jornada laboral, pero, ¿para repartir el trabajo, que haya dispuestos a cobrar menos, o queremos acortar la jornada laboral cobrando lo mismo? Y si no, yo le prometo que si trabajo menos, produciré más porque trabajaré con más intensidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué no trabajas con toda intensidad cuando haces la jornada que tienes que estar haciendo? Porque ese es el mensaje ahora mismo, hasta es los que parecen innovadores, es que no lo son", explica Carlos Herrera.

El presentador se centra en la figura de "Yolanda Díaz, la prologuista del Manifiesto Comunista de Marx". "Lanzó una idea parecida, pero con el barniz del siglo XXI. Yo quiero cobrar lo mismo, trabajando menos, que me suban el sueldo, pero que la inflación no suba, y además quiero que bajen los precios y que suben los sueldos y poder disfrutar de mi tiempo libre. Pero, ¿Cómo no se nos había ocurrido eso antes a los demás? Eres un genio, Yoli, Abejita Maya. Es que, de verdad, al final tiene que venir una abejita para decirnos a los demás las cosas para escribirnos la carta a los Reyes Magos", finaliza.