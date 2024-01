El primer sonido del día de Carlos Herrera: el caso Volhov, la amnistía y las exigencias de Junts a Sánchez

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el caso Volhov, la amnistía y las exigencias de Junts a Sánchez.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días. Martes, es 30 de enero del 2024 y entramos en un martes en el que las temperaturas van a seguir siendo altas. De hecho, en varios puntos de la península, como Granada, Sevilla o Bilbao, pues hoy pueden pasar de los 20 grados. Siempre nos quedará Teruel, donde los termómetros podrían bajar hasta los dos bajo cero".

"La niebla va a continuar presente en casi toda España. No había que ser un gran profeta ayer para decir la imagen que va a dar la vuelta al mundo va a ser la de los agricultores franceses bloqueando París, bloqueando París y haciendo bastantes más cosas, bastante más indecentes que todo ello. Bueno, vamos a ver, ¿por qué tenemos el ojo puesto ahí?".

"Pues porque Francia hay que cruzarla si quieres ir a Italia o si quieres ir a Suiza, o si quieres ir a Holanda. O si quieres ir a Alemania. Y eso lo hacen nuestros transportistas. ¿Y, vamos a ver, por qué? Porque, oiga, lo están pasando regular. Regular. El primer ministro francés, este pollo que se llama Gabriel Attal, ha asegurado que los agricultores españoles e italianos hacen competencia desleal".

"Sí, sí, sí, sí. Oyen bien. Y el Gobierno español ha tenido que contestar para recordar a Francia que de competencia desleal no hay nada. La Unión Europea tiene exigencias sanitarias y ecologistas que se aplican a todos. Si luego los franceses toman la decisión de aprobar una normativa más restrictiva, todavía es un problema de Francia. No es un problema de los demás".

"Y si encarecen más los productos agrícolas franceses, pues se lo miran ustedes. Pero eso es un problema que tienen los agricultores franceses con sus políticos, con sus lobbies ecologistas, con todos los cantamañanas que viven de eso, no con los colegas españoles e italianos a los que están destrozándoles estos días las mercancías".

"Y coge el golfo del primer ministro francés, que tiene que ser un repugnante niño repelente y pone en el foco a los agricultores del sur de Europa. Bueno, París sigue bloqueada por las barricadas y hoy veremos que es lo que anuncia Emmanuel Macron, que nuevas medidas ha anunciado. Luego ya esto se lo explico con más tranquilidad"

"Porque es evidente que hoy la noticia relevante del día, un día que puede ser recordado en los anales del despropósito. El Congreso de los Diputados, aprueba la Ley de Impunidad Judicial, la Ley de la Amnistía, Ley de impunidad judicial por la cual unos ciudadanos delincuentes pueden delinquir y serán perdonados y poco menos que paseado bajo palio".

"Mientras si lo hace usted, a usted se le cae la mundial encima. Eso es la ley de Amnistía. Claro. El problema es qué es ley de amnistía, porque a medida que pasan horas van apareciendo nuevos delitos que el Partido Socialista se esfuerza en a ver si los va incluyendo en la ley para que puedan pillar a la carta".

"Hombre, para que abarque a la carta a todos los delincuentes que luego le votan a Sánchez para que sigan en el gobierno. Digamos que esta no es la aprobación definitiva, pero sí la aprobación en pleno del texto, que ha venido a dar forma a la poca vergüenza del PSOE y de los golpistas del 1 de octubre que han estado negociando de forma oscura, impúdica a veces, en el extranjero".

"Y va a ser muy interesante comprobar que hacen todos estos en el pleno que comienza hoy a las 15:00 de la tarde, porque ya no se pueden pactar más enmiendas. Lo único que se puede hacer es incorporar a la ley las 12 enmiendas vivas que quedaron sin introducir en la Comisión de Justicia, que pide amnistiar cualquier tipo de terrorismo, con o sin sentencia firme".

"Pero no puede pactar un corta y pega, es decir, mete las enmiendas de poca vergüenza total o la ley se queda como está. Pero es que no van a estar tranquilos porque cada día que pasa, cada día que pasa, hay jueces que dejan la puerta abierta a meter mano a Podemos por delitos que no están incluidos en ese texto".

"Ya fue el juez García Castellón, que además ha prorrogado la investigación por la actividad de Tsunami. Y luego está un juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, que también ha prorrogado seis meses la investigación por el caso Volhov, que estudia la vinculación rusa con el procés".

"No es un caso menor porque viene a demostrar lo que hemos dicho aquí con Juan López Alegre, lo hemos contado por activa y por pasiva varias veces, que hubo injerencia rusa para desestabilizar, no ya sólo a España, a la Unión Europea, aprovechando el intento separatista catalán, con lo cual Bruselas no puede mirar para otro lado".

"Puigdemont, según los indicios del juez, abrió la puerta a Rusia, haciendo de Cataluña, una especie de satélite de Putin en plena Europa occidental. Es que, total, esto se cuenta, y claro, no se cree. Pero si este señor tiene que preocuparse de cómo estarán asfaltado las carreteras o de que los trenes lleguen puntuales, o de que la financiación por individuo o de que la sanidad llegue a Matadepera".

"¡No, no, no, no! Abriendo la puerta a Rusia para desestabilizar a la Unión Europea. Es decir, los emisarios de Puigdemont y los de Putin hablaron de que Rusia otorgará ayuda económica y militar a Cataluña para que Cataluña reventara a la unidad de España y, de paso, la Unión Europea".

"O sea, hacer de Cataluña una especie de paraíso fiscal basado en criptomonedas con una legislación favorable para Rusia. Eso es un delito de alta traición, delito que el juez todavía no se lo imputa. Es decir, Puigdemont no está imputado aun, pero el juez dice que podría estarlo".

"Cuidado, porque el delito de traición afecta a toda la Unión Europea y ese delito no ha sido incluido en la Ley de Amnistía, con lo cual están todos de los nervios. Y lo más triste de todo es que como el PSOE se ha puesto al lado de los golpistas, ya habla y ya piensa como los golpistas".

"Ayer dijeron fuentes del PSOE, está demostrado, nosotros actuamos y sale un juez a cambiarnos el paso. No, no piden cada vez que un juez encuentra un nuevo delito. Esto es al revés. Cada vez que un juez encuentra un nuevo delito, el PSOE amplía la amnistía para que quepan las nuevas acusaciones y ya veremos que hace con esto.".