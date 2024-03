El primer sonido del día de Carlos Herrera: Carles Puigdemont empieza la campaña a las elecciones catalanas

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Carles Puigdemont empieza la campaña a las elecciones catalanas.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Bueno, hoy es muchas cosas. Hoy es martes. Hoy es 19 de marzo. Hoy es San José. Así que todos los Josés, Josefas, Pepes y Pepas. Les deseamos una especial felicidad para la jornada de hoy, en la que continuaremos con un tiempo bastante estable, con temperaturas que a lo mejor bajan un poquito, pero seguirán bien ya de entrada de primavera".

"Hoy es festivo feriado en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Los valencianos esta noche han disfrutado de la Nit del Foc y esta próxima noche ponen el colofón a las fallas, con la que siempre decimos lo mismo. Vean ustedes hoy es martes y oiga, lo quemarán todo. Pero es que al día siguiente, a las siete o a las 08:00, están todos trabajando y la ciudad limpia como una patena. Eso es bueno".

"Y empieza la primavera a partir de ya prácticamente. Y también es el día de la provincia de Cádiz, una fecha asociada a uno de los momentos más importantes de nuestra historia, que es la promulgación en Cádiz de la Constitución de 1812 de La Pepa, que fue. En fin, vamos a poner a estas horas de la mañana teorizar sobre la Pepa".

"Pero fue un gran momento, por así decirlo, de la historia española. Uno de esos momentos en los que hay que estar orgulloso de nuestros compatriotas, de aquellos tiempos provenientes".

"Vean ustedes, en Sanlúcar de Barrameda, vaya arrojo que le echaron ayer un grupo de vecinos para reducir a dos ladrones que acababan de atracar una joyería en el centro de la ciudad. Llegaron con una furgoneta y llevaban una moto. Salen con el casco y con un mono azul".

"Entran en una joyería y cuando salen estos tíos y van aparentemente armados, pero un grupo de vecinos se abalanza sobre ellos, derriban la moto, lo reducen como pueden. Estaban movidos por la rabia de ver cómo robaban a unos comerciantes del pueblo. La verdad es que se abalanzan, no sirve ni el gas pimienta que llevaban estos tíos".

"Llegó la policía, los detienen. Son gente sin antecedentes penales. Les ha faltado experiencia, pero un saludo a mi gente de Sanlúcar y a los de toda la provincia de Cádiz y andando por ahí para celebrar el día de la provincia".

"Bueno, y el vamos a ver, usted querrá saber cómo están las cosas ahora mismo en la amnistía y tal y cuál, y esto y lo demás y la Comisión de Venecia. Bueno, hoy la amnistía va a ser admitida a trámite por el Senado, donde claro, me imagino ahí, pues qué le voy a decir, el retraso será todo el posible".

"La mesa de la cámara alta le va a retirar la condición de urgencia y la va a tramitar por el procedimiento ordinario. Pues eso, vestir al chicle unos dos meses, que en fin, los socialistas se rasgan las vestiduras y tal y cuál".

"Pero vamos a ver, la comisión de Venecia acaba de confirmar en su informe el informe de verdad, no en el borrador que filtró Bolaños manipulándolo a su estilo. Que esta amnistía no debería aprobarse por trámite de urgencia, ni con tan poco apoyo social, ni con el apoyo parlamentario justo y necesario de lo que va a hacer el Senado".

"Es lo normal que habría que hacer. Y además, los propios letrados de la Cámara han emitido un informe en que califican la amnistía como fraude que dinamita la Constitución porque la deja como papel mojado. Vamos, más que diferencia entre estos letrados y el letrado del Congreso".

"Fernando Galindo es el caradura esclavo, siervo, amigo, etc., etcétera Lo que haga falta. Que ha sido por cuantos compañeros prácticamente el repudiado, pero ahí sigue, ahí está. Lo colocó Armengol, de manera que han querido dejar claro a los letrados y al PP para blindarse por lo que pueda pasar en los tribunales que van a tramitar esta ley por imperativo legal".

"Pero que ellos no creen que se trate de una ley constitucional. Esto es lo que pasa cuando tú no cometes la sinvergonzonería que ha hecho el Sanchismo en el Congreso, que ha sido cambiar el letrado mayor para poner a uno

de los tuyos, a un auténtico siervo, para que haga la vista gorda".

"Si tú dejas a los que están ahí de reconocido prestigio, no como el otro chupatintas, y le preguntas por la amnistía, te dice lo que piensa libremente: que es un fraude. Y luego, si quieren, se puede debatir todo lo que ustedes quieran".

"No, no es tan fácil poner palos en las ruedas de un trámite parlamentario en el que los esbirros jurídicos del Sanchísmo o el abogado de pasado terrorista de Puigdemont, Gonzalo Boye, han estudiado hasta la última coma para que la ley tenga que seguir adelante".

"Pero los tribunales, claro, siguen haciendo su trabajo, entre ellos la Audiencia Nacional, que ha decidido respaldar la tesis del juez García Castellón, como ya lo había hecho el Supremo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha rechazado el recurso".

"¿De quién? ¿De quién va a ser? De la Fiscalía del Sanchísmo, que había presentado contra el auto del Supremo, en el que el Supremo decidió asumir la causa de Tsunami Democrátic, porque, al igual que el juez García Castellón, también hay indicios de terrorismo en el comportamiento de de Puigdemont".

"Es decir, la Audiencia Nacional se suma a la tesis de García Castellón y del Tribunal Supremo y da una patada en el trasero a esta Fiscalía, a esta golfería de Fiscalía que lo único que sabe es dar la cara por Sánchez y por el fugado Puigdemont".

"Es más, la Audiencia Nacional aprovecha para recordar que el Supremo ya se pronunció sobre este asunto. Lo hizo la misma dirección, como diciendo que no somos pocos los que vemos indicios de terrorismo, por más que algunos los empeñáis en no verlo porque no os conviene, nos conviene verlo".

"Pero bueno, hace tiempo que el PSOE perdió el sentido de la realidad y ahí tenéis a Puigdemont hecho todo un hombre gracias a Pedro Sánchez. Da igual que sea un golpista, da igual que malversar, que se fugara de la justicia, que el Supremo y la audiencia vean indicios para investigarle por terrorismo. Todo eso da igual".

"Sánchez lo piensa amnistiar porque lo necesita para seguir siendo presidente de Gobierno y de momento ya le ha convertido en la gran estrella de la campaña catalana. Por lo pronto, las encuestas dicen que si el PSC consigue ser el más votado no va a servir de nada porque los separatistas volverán a tener la capacidad de aliarse y de gobernar".

"Y si no se ponen de acuerdo, no se preocupen, que Puigdemont se ha encargado de dejar claro a Sánchez que él será el nuevo presidente catalán, aunque sea en minoría o, de lo contrario, Sánchez se puede ir olvidando de Moncloa. Vaya negocio ha hecho Sánchez resucitando, envalentonado a un tipo que estaba absolutamente desahuciado".

"La primera escena del recochineo va a ser este jueves en un pueblo francés en el que se escondieron las urnas del 1 de octubre y allí se dirá que es candidato. Qué esperar de un tipo que se deja llevar por su ambición personal como Pedro Sánchez y de un partido como el PSC, siempre dispuesto a hacer de mayordomo fiel de los independentistas".

"Escuchen, por ejemplo, a Salvador Illa. Es absolutamente estupefaciente que haya gente que todavía le compre el pollino a estos tipos, a estos charlatanes que sólo hacen que insultar a la inteligencia de la gente sea que estáis haciendo por la España plural y diversa. Pero la diversidad dentro de Cataluña os la pasáis por el arco del triunfo".

"Mucho pinganillo en el Congreso y chorradas parecidas, pero a los niños catalanes se les espía en los colegios para que no hablen castellano. Y lo de parar a la ultraderecha, déjame que me ría. Reuniéndose de forma clandestina en Suiza con la ultraderecha catalana. Esto ya es de traca. Es para que os den un premio a vosotros y a todos los valientes que todavía votan".