El primer sonido del día de Carlos Herrera: Begoña Gómez declara como investigada en el juzgado de Madrid

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Begoña Gómez declara como investigada en el juzgado de Madrid.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Hoy es un día muy interesante, pero muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante? ¿Joven? Gracias por lo de joven. Pues porque. ¿Qué juega España frente a Alemania? Lo que se considera una final anticipada de la Eurocopa. Las dos selecciones, quizá más en forma de este campeonato".

"Y porque hoy declara la mujer de un presidente del Gobierno que está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y otras lindezas. Bueno, créanme, las cámaras van a estar muy atentas en las dos cosas y seguramente, hombre, habrá más gente viendo la final anticipada de la Eurocopa que el paseíllo de Begoña Gómez ante los juzgados de la Plaza de Castilla".

"Sobre todo porque ese paseíllo no se va a producir así, porque directamente va a entrar con un coche en el garaje y de ahí irá al juez. Y se supone que el juez sí grabará las declaraciones en fase de instrucción. Los juicios se graban y los interrogatorios también".

"¿Por qué se graban? ¿Para humillar a la víctima? ¿Para tenerle ahí en un archivo? No, se graban por una razón elemental de seguridad. Porque para que luego no pase él. Yo le dije No, yo no le dije eso. Yo le dije lo otro. No, no, no, yo quería decir no, pues mire usted, aquí está la cinta".

"Bueno, y además ahora le cuento a Balboa acerca de todo ello. De la misma manera que también hoy hablaremos del Reino Unido, porque tal y como se esperaba el Partido Laborista, es decir, el centro izquierda, el Partido Laborista británico ha pasado por fases de ser centro izquierda a ser extrema izquierda. No es depende. Ahora está en centro izquierda".

"El Partido Laborista, que ha conseguido triplicar literal, literalmente, o algo más que triplicar los escaños del Partido Conservador, que se merece todo lo malo que le pase. Y ya ve, acostúmbrense ustedes a este hombre Keir Starmer, que es el va a ser el primer ministro del Reino Unido".

"Esto es, los ingleses son muy curiosos cuando se ponen a votar por la Segunda Guerra Mundial para agradecerle a Churchill lo que hizo liderar el país en el tiempo de guerra. Le echaron y ellos se echaron en manos de un laborismo muy concreto porque querían políticas sociales, estado de bienestar y tal y cual".

"Y cuando colapsó el Estado del Bienestar se echaron en brazos de Thatcher en los 70 y Thatcher le dio la vuelta al país como un calcetín, literalmente. Y cuando se acabaron las políticas de Thatcher, llegó Tony Blair, que era un laborista de corte centrista que obtuvo una popularidad y realmente hizo las cosas bien en el Reino Unido".

"Como luego le siguió otro que es un gran político británico, como ha sido Gordon Brown, el país que venía de la cultura punky del no future de los años 80. Que bueno, lo ha habido. Y los conservadores en esta tanda, los Cameron, Johnson, Struss y compañía han demostrado que se puede ser un auténtico cafre".

"Un auténtico chalao como Cameron, que llevó el país al Brexit, al Brexit del que ahora todos se arrepienten pero saben que no pueden dar la vuelta, incluidos los laboristas. Porque esto no es me salgo y ahora vuelvo. Ahora me salgo, ahora vuelvo. Es lo que es".

"El referéndum de Escocia que se ganó gracias a que al final fue Gordon Brown por allá. Poner un poquito de orden, un primer ministro que lanzó lo del Brexit y salió como salió, con las promesas falsas, entre otros, de Boris Johnson, que luego sería también del primer ministro, de que todo volvería a ser felicidad en el Reino Unido no habría inmigrantes más y habría más trabajo".

"Y bueno, pues hay todo lo contrario. Luego un primer ministro como Boris Johnson, un chalado que es capaz de saltarse las leyes que ellos mismos redactaban pegándose sus buenas fiestas en el tiempo del Covid. O bueno, en fin, vamos, qué les voy a contar. Es lo más presentable que ha tenido el Partido Conservador británico".

"Sunak, este último primer ministro que no tiene la culpa del leñazo, porque el leñazo se viene mascando desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a ver".

"Pues ya les digo, está previsto que se grabe a la esposa del presidente del Gobierno, pero la juez de Cara de Madrid ha tenido a bien evitarle el paseíllo, que consiste en tener que poner cara de circunstancias mientras entras y sales del juzgado".

"Hace poco al novio de Díaz Ayuso no sólo evitaron todo el esfuerzo visual al arranque de informativos en televisión o lo que quieran, Pero bueno, fotografías en los periódicos, sobre todo digitales. En fin, la pena de telediario si se le quita a todo, se le debería evitar a todos".

"El caso es que eso es lo menos importante. Lo realmente importante, histórico es que es la primera vez que un presidente de Gobierno ve como su mujer va a declarar como investigada por corrupción y ya veremos el tiempo a dónde lleva esta investigación".

"Pero la señora Gómez ha acabado en esa tesitura por su manera desordenada de medrar profesionalmente, dejando al lado estética, ética o lo que quieran y además permitiendo o buscando ella misma que empresarios, empresas, universidades estrecharán vínculos con su persona utilizando como potenciador un hecho evidente que es su relación con el señor que maneja el BOE".

"Y eso, bueno, le ha permitido medrar profesional en ese ámbito de la transformación digital, que lo mismo da cobijo a gente talentosa que auténticos vendehumos. ¿Y en donde cabe esta ves? Háganse una idea exactamente en qué lugar del plus".

"Yo le explicaré esta mañana algunos detalles acerca de lo que sobre lo que le va a preguntar al juez. Previsiblemente le va a preguntar al juez cuáles son los sustentos básicos que le han llevado a declarar como investigada ante un juzgado y que luego ya el mecanismo decida".