El primer sonido del día de Carlos Herrera: el auto del juez García Castellón y los tipos de terrorismo

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el auto del juez García Castellón y los tipos de terrorismo.

"¿Se acuerdan que a las nueve les contaba que se había cortado la carretera cuatro destino Andalucía en Santa Cruz de Mudela por alcances diversos alcances que habían tenido varios coches como consecuencia de una niebla cerrada que no veías a 20 metros?

"A 20 metros iban los coches más o menos con cuidado, buscando la luz de antiniebla que llevaba el de delante, pero eran 40 vehículos afectados, 20 camiones y siete fragoneta. 13 turismos. Pero lo que ha sido peor, tres fallecidos, 18 heridos. Punto kilométrico 512 de la cuatro Santa Cruz de Mudela, poco antes de entrar en Andalucía. Allí hay casi siempre niebla".

"Cuando toca que venga niebla. Y si, si ustedes conductor. ¿Y se lo ha pasado alguna vez mal? A cuenta de la niebla, para qué le voy a contar lo que hacía, lo que había pasado. Bueno, total. Accidente múltiple con tres heridos. Pero es que a los pocos minutos se produce otro accidente. Otro choque. Dos kilómetros antes y también por alcance dirección Andalucía".

"Pero es que a los diez minutos se produce 1/3 en dirección Madrid, en el mismo punto del segundo, que fue el más dramático, porque fue el que dejó tres muertos, uno de los fallecidos es un transportista, los otros dos son un padre de 49 años y su hijo de 17, que iban a ver el partido del Sevilla con el Atlético de Madrid".

"Eran de Morón de la Frontera, una familia muy sevillista y luego otro chaval que es hijo del hermano de las víctimas. Está grave. El hace Dios, ustedes lo que es el destino. Dos hermanos van con sus hijos adolescentes con la ilusión de ver al Sevilla a ver si se mete las semifinales de Copa y al final pasa lo que pasa".

"Era tan persistente la niebla que después de ese accidente mortal hubo más choques en el mismo punto. No hubo más víctimas, pero sí más choques. Los que salían de los vehículos no salían de su asombro, del destrozo tan grande que se puede producir en la carretera el día menos pensado a cuenta de la niebla que frena o se ausenta".

"Yo no sé cómo venía usted y ellos, pues igual, pero se nota. Se nota que se nota que por el jefe de atrás. Mira, mira, mira, mira, mira, mira la que sale aquí. Bueno, un abrazo a la familia de Morón, el reconocimiento a los sanitarios de Santa Cruz de Madera, que lo dieron todo y mucha prudencia al volante".

"Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. ¿Dónde está el asunto? Se lo dije a punto de nieve porque el debate estaba en ese debate perverso, populista de lo que era terrorismo, lo que no era, lo que era terrorismo ley, lo que bueno, a ver, en B, a ver si me comprendes. Quizá no tanto".

"Entiéndeme, que era efectivamente un debate pringado, absolutamente pringado de esa grasa conceptual que se gasta el sexismo. Bien. Bueno, pues más o menos se les daban. Estaban tan tranquilos porque habían con las enmienda cerrado una ley de amnistía que protegía absolutamente no ya sólo a Puigdemont y a Marta Rovira, sino a toda la cuadrilla de los que estaban procesados por terrorismo en su nombre, democráticos, pero por más que corra el coyote de la impunidad judicial, el Correcaminos del Estado de Derecho no se le despega de la nuca".

"O sea, modificaron el texto de la Ley de Amnistía y coge el juez y les desbarata toda la poca vergüenza en cuestión de minutos después de que todos esos desahogados se inventaran el cuento del terrorismo humanitario, que se ve que terrorismo humanitario era tirar un adoquín desde lo alto a un policía que le abre el casco de protección y le rompe la base de cráneo y que ahora está bueno".

"No les quiero contar la vida de ese policía que afortunadamente no murió, pero parece que eso es terrorismo humanitario. Pues el juez García Castellón ha emitido un auto que es la forma que tienen los jueces de hablar. Un auto en el que dice que por más que se hayan inventado la idea del terrorismo light, algunos de los delitos que se le imputan nacional y democrático, no están dentro del supuesto terrorismo light".

"Es decir, que la plataforma golpista impulsada en la sombra por Puigdemont y Rovira cometió actos de terrorismo que sí atentaron gravemente contra los derechos humanos que pueden ser considerados terrorismo. Terrorismo, lo que es terrorismo para todo el mundo, menos para esta cuadrilla de golfos y que encajan con el artículo dos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El auto del juez es demoledor, demoledor".

"El juez y por ejemplo, apunta el ataque que le decía yo a uno de los de los policías que desde una azotea le tiraron un adoquín al otro, 3/4 de lo mismo. ¿Y qué dice García Castellón? Que tenían ánimo de lesionar o ánimo homicida, acciones que son incompatibles con el derecho a la vida. El que considera que su acción es solamente reivindicativa y light, no tira un adoquín apuntando y haciendo fuerza en la cabeza de un policía desde una azotea".

"El que lo tira tiene intención de hacer daño porque lo haces con saña, con saña. Eso es lo que viene a decir García Castellón, que además apuntala el argumento recordando que a Puigdemont le cazaron en una conversación telefónica deleitándose en sus intenciones de conversación con otro de los encausados en los que cuyo monto dice el problema puede venir si hay algún muerto".

"Cuando Puigdemont estaba dirigiendo el cotarro al que Torra había dicho a prote o apartheid, sabía que lo que estaba provocando podía acabar con muertos, con lo cual eso no se puede amnistiar. Ni siquiera con los cambios tramposos que el PSOE Johnson ha introducido esta semana en la Ley de Amnistía. Y ya si quieren ustedes luego pormenorizados un poco de acerca de esta y de otras cosas".

"Y hoy declara la directora del CNI, Paz Esteban, que fue el cortafuegos que sacrificó el PSOE para que no se enfadarán sus socios de Esquerra y de JONS por Cataluña cuando acusaban al Gobierno y al Estado de haberles espiado porque, caramba, estaban dando un golpe de Estado, fíjate tú, y nos espían. Intolerable. Y coge Sánchez. Y es verdad, intolerable".

"Vamos a cesar a la directora del CNI, que estaba cumpliendo su deber y siguiendo órdenes del Gobierno que también luego presidía Pedro Sánchez. Pero así son las cosas".