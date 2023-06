"Fui un presidente que no sabía": Zapatero se moja sobre el talón de Aquiles que comparte con Feijóo

A lo largo todos estos años de democracia, un aspecto en el que los españoles nos hemos fijado con lupa ha sido el nivel de idiomas de nuestros políticos. Un tema clave para establecer relaciones internacionales y lazos con otros países. En este sentido, hubo unas declaraciones que fueron muy sonadas por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien admitió hace unos días en una entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’ que tenía un problema con el inglés.

A raíz de esta cuestión, durante la entrevista de Carlos Herrera a José Luis Rodríguez Zapatero, el comunicador ha preguntado al expresidente si había "representado peor los intereses de España por no hablar inglés" durante su etapa al frente del Gobierno entre 2004 y 2011. Escucha la repuesta del expresidente en el siguiente audio.

“Me ha parecido sorprendente este debate. He leído un artículo que decía que era mejor no saber inglés. Yo no sabía inglés y me hubiera gustado saberlo. Por supuesto que es mejor saberlo, pero no invalida. Ayuda, sí, en las relaciones internacionales, sin duda”, ha asegurado Zapatero en los micrófonos de COPE.

Para entender más en profundidad la dimensión de esta cuestión, tenemos que remontarnos unos días atrás, cuando Feijóo acudió a ‘El Programa de Ana Rosa’. “Mi problema no es el castellano o el gallego. Mi problema es el inglés, como la mayoría de los españoles. Y me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación” explicó el candidato popular en dicha entrevista.

Además, Feijóo añadió que “justamente, tenía el profesor para el inglés a partir del lunes y resulta que ahora me han convocado elecciones. Bueno, no pasa nada, vamos a trabajar”. No obstante, le aseguró a la presentadora que “lo importante en las cumbres internacionales es que se hacen normalmente con traductor, es que es lo que quiero decir. No voy a tener ningún problema en explicarme en la segunda lengua del mundo” recalcó.

José Luis Rodríguez Zapatero a Carlos Herrera: “Bajo mi gobierno se terminó ETA”

Este lunes, el que fuera presidente del Gobierno ha desmentido en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que él le recomendase a Sánchez adelantar las elecciones. "Es uno de los muchos 'fake' que existen. Cuando conocí la noticia, me pareció una reacción políticamente inteligente, impecable, valiente y de un gran demócrata", ha asegurado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha apelado al papel de Pedro Sánchez en su legislatura, refiriéndose a su “honestidad”,“su gran confianza en el ámbito internacional” y “su gran determinación” para afrontar episodios como la pandemia, el volcán de la Palma o la Guerra de Ucrania.

Poniendo el foco en el apoyo de partidos independentistas que ha tenido en Gobierno en su legislatura, Zapatero respondió diciendo que “cumplen todos los requisitos democráticos”. Además, apeló al papel de la lucha antiterrorista de ETA. “Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, lo digo y lo afirmo. Puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore, fue bajo mi gobierno con una doble estrategia. Nada puede hacer más orgulloso a un presidente del Gobierno que saber que no va a haber más víctimas”, ha señalado.

Además, Zapatero ha puesto el acento en Bildu, afirmando que este partido “ha ido haciendo pasos”. No obstante, el presidente socialista ha asegurado que “tienen que ir más allá, es una exigencia ética, no legal”. “Al igual que cualquier otra fuerza política, Bildu deberá de hacer un compromiso en el que nunca estén personas con condenas de sangre”. Escucha la entrevista al completo en el siguiente vídeo.

