El presidente de los autónomos lanza un SOS al Gobierno: "O suprime cuotas y cotizaciones o habrá una crisis"

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' después del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Según ha dicho, los autónomos lo están pasando mal porque "sus gastos siguen corriendo: los alquileres de los locales, la luz, el agua, el IBI, las cotizaciones, las nóminas de los trabajadores... Este es el drama que a día de hoy están viviendo muchos autónomos".

En este sentido, Amor ha lanzado "un SOS al Gobierno: o reacciona o va a haber el ERTE más fuerte que ha habido en la Historia de la Humanidad". Por eso, ha señalado que si el Ejecutivo no adopta medidas para con los autónomos, "esta crisis en lugar de ser con fecha de caducidad, nos va a llevar en la penumbra muchos años".

El presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos le ha pedido al Gobierno, junto con la patronal, la CEOE, y los sindicatos, "suspender la cuota de autónomos y las cotizaciones sociales. Hay que garantizar el cobro del paro a las personas que desgraciadamente se van a ir al paro, el cese de actividad, hay que flexibilizar y hacer de forma ágil los ERTES, los expedientes de regulación temporales de empleo para que le demos protección a los trabajadores y garanticemos la viabilidad de las empresas". De no ser así, Amor ha dicho que la crisis sanitaria se convertirá en "una crisis económica como la que vivimos en 2008".

A este respecto, ha señalado que si el Gobierno no atiende sus reclamaciones, "se va a quedar sin recaudación no solo dos meses, sino a lo largo de más de un año y cuando uno tiene una enfermedad no le puede poner una tirita".

Conocedores de la situación de la Hacienda pública, Amor ha recomendado "tirar de deuda o de déficit o difícilmente vamos a ser capaces de solucionar esta situación".

"Hay que poner todo en una y, además, de forma inminente y de forma total o desgraciadamente aquí no estamos hablando de ERTE, estamos hablando de cosas mucho más graves (...) O se suprime la cuota de autónomos o el miércoles en España un millón y medio de autónomos van a cursar baja", ha advertido.