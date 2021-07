Preocupación por los ciudadanos que no han solicitado el permiso de residencia en Reino Unido

Este miércoles ha finalizado el pazo para que los comunitarios soliciten el permiso para quedarse a vivir en el Reino Unido después del brexit y existe una preocupación porque son muchos los que no han solicitado ese permiso y no se sabe ni cuántos ni que pasará con ellos.

Por esto, se está pidiendo al gobierno que amplíe el plazo de entregas de solicitudes porque hay mucha gente que no se ha enterado o que no ha recibido la información. Preocupan, sobre todo, que aquellas personas vulnerables, sin recursos o marginadas, como gente mayor, inquilinos de residencias, enfermos, discapacitados, indigentes, personas sin conocimientos del idioma o digitales o niños en instituciones de acogida puedan quedar desprotegidas.

320.850 solicitudes son las que se han recibido por parte de españoles que viven en el país, pero quedan muchos que no han hecho este papeleo.

Y el problema que se plantea ahora es que aquel ciudadano que no haya solicitado ese permiso es un ciudadano sin derechos y no podrá, por ejemplo, alquilar un piso o tener asistencia sanitaria.

Aunque, como nos cuenta nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero en 'Herrera en COPE', es un proceso “fácil y sencillo” asegura que hay mucha gente que no ha recibido la información, a la que no le ha llegado y hay personas que se han dejado fiar por otros que no les han aconsejado bien”.

La situación ahora es que “miles de personas están desprotegidas”, como denuncia Silvia González, española en Reino Unido y portavoz de la asociación ‘The Three Million’, que añade que “no sabemos de cuánta gente se trata”.

Uno de los problemas a los que se han enfrentado algunos de los residentes la hora de solicitar el permiso es que había que hacerlo digitalmente, lo que ha dificultado que algunos no pudieran hacerlo por no saber o por falta de recursos. Y desde esta Asociación se ha prestado ayuda a quienes lo han necesitado.

Aunque el Gobierno británico ha manifestado que ampliará el plazo de presentación de solicitudes desde ‘The Three Million’ no confían en que vaya a ser así ya que “hacen incidencia en las excepciones, por lo que van a estudiar caso por caso, teniendo muy en cuenta esas medidas”.

Por último, expresa Silvia que se trata de una situación que “va a afectar a mucha gente”.