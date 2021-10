Portavoz de Code.org: "Los niños deben aprender el lenguaje de las máquinas, van a interactuar con ellas"

Code.org es "una organización sin ánimo de lucro que tiene un fin, un objetivo muy importante: conseguir que los niños aprendan programación al igual que aprenden matemáticas, biología o geografía. Tenemos que aprender como aprendemos los ríos, la biología, nuestro cuerpo, las plantas, el lenguaje de las máquinas porque vamos a interactuar con ellas" afirma Elena Gorostiza, portavoz y responsable de Alianzas Internacionales de Code.orgcuyo lema es "Learn computer science.Change the world" (Aprende programación, cambia el mundo).

Code.org , que ha conseguido el apoyo de la Casa Real y de cuatro expresidentes del Gobierno persigue que la programación sea una asignatura más en los colegios porque "cuando un niño aprende a programar, aprende a crear y puede ser emprendedor. Programar es aprender muchas habilidades, un lenguaje nuevo que es muy importante y estamos llegando tarde respecto a otros países" como Estados Unidos o Israel, destaca Elena Gorostiza en "Herrera en COPE".

Porque sabiendo programar, entendiendo el lenguaje de las máquinas -"que son tontas, nosotros somos los que damos las órdenes a las máquinas" señala la portavoz y responsables de Alianzar Internacionales de Code.org, "los niños mejoran las matemáticas, la literatura y se reduce el fracaso escolar" como se ha comprobado en Estados Unidos donde la programación es una asignatura troncal. "Se inicia un movimiento en Estados Unidos en 2013, lo inician los hermanos Partovi que crean una plataforma de programación e inmediatamente se unen a ellos todos los referentes tecnológicos como Tim Cook, Steve Jobs, las universidades de Harvard, Stanfort, entre otras. La presión fue tan importante en Estados Unidos, al sumarse figuras tan relevantes, que Barak Obama legisló en 2016 para que esto ocurriera y ahora, es una asignatura troncal en Estados Unidos y está comprobado que cuando aprendes a programar, aprendes a pensar, aprendes lo que llamamos el pensamiento computacional, desarrollas habilidades como la resolución de problemas, la lógica, la creatividad, habilidades importantísimas que no se enseñan en el colegio y que ayudan al resto de asignaturas troncales".

Las profesiones STEM, el futuro

Las profesiones STEM son las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los profesionales STEM son los más demandados en todo el mundo.

"No sabemos los empleos que van a tener nuestros hijos, pero sabemos que van a tener base tecnológica y van a necesitar saber programación. En España, lo dice el informe Pisa, en las matemáticas no somos los mejores y los chicos abandonan las profesiones tecnológicas porque les resultan difíciles y la programación lo que hace es desarrollar y ayudar. En España hay un 25% de paro juvenil y hay más de un 95.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir por falta de perfiles tecnológicos. Es importante que aliniemos la formación al empleo", insiste Elena Gorostiza, portavoz y responsable de Alianzas Internacionales de Code.org