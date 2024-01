La portavoz de Coalición Canaria, en COPE: "No podíamos permitirnos el lujo de no negociar"

Cristina Valido es portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Pasa este lunes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' con el fin de reflexionar sobre la situación actual de la política española y muchas más cuestiones.

Dice Herrera que detecta algún tipo de contradicción en la postura de Coalición Canaria. De haber tenido noticia de los acuerdos que realizaban Junts y PSOE que invitaron a la abstención de Junts: ¿habrían votado sí a los decretos? Dice Valido que aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta:

"Lo que se dice por parte de Junts no coincide con lo que dice el Gobierno y Sánchez. Estamos convencidos de que la delegación en materia de inmigración no se puede producir en los términos que dice Junts. Hablamos de Constitución Española", comienza su intervención.

Por otro lado, no habrían votado en contra de "unos decretos que recogían lo que nosotros hemos negociado. Unos decretos donde una parte de lo pactado y firmado ya estaba planteado. Era votar en contra de nuestra negociación".









Incide la portavoz de Coalición Canaria en que son conscientes de "esta circunstancia desde la misma noche electoral".

El problema lo tiene el Estado, explica Cristina Valido en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Por este motivo, asegura que "el asunto migratorio es cuestión de Estado y que les cuesta entender. Por eso queremos firmar la modificación de la ley de protección del menor".

Coalición Canaria también ha votado en contra de la tramitación de la ley de amnistía. Sin embargo, han votado a favor del decreto en el que se elimina una cuestión prejudicial en Europa para poder paralizar esta normativa. ¿Esto no entraría en algún tipo de contradicción?

Responde la portavoz canaria indicando que "la norma europea vigente está por encima de esa circunstancia y que no va a cambiar nada. Estamos en una situación muy complicada a la hora de tomar este tipo de decisiones cuando los relatos tienen poco que ver con la Constitución y el derecho institucional".

Mayoritariamente dice que "las cosas que se están pactando son muy discutibles judicialmente. No podemos arriesgar lo que esta tierra necesita por este juego de relatos por parte de Junts, jurídicamente no tienen sostén".

La postura de este partido ante el debate de la ley de amnistía, que ahora comienza enmiendas parciales, será la siguiente: "Vamos a votar que no a cualquier enmienda. Es una ley que no aceptamos. Hemos votado que no también en las enmiendas a la totalidad".

"El Estado debe cumplir su competencia", asegura la portavoz de Coalición Canaria

Desde Coalición Canaria hablan de emergencia migratoria en las islas. "No pactamos un asunto que es humanitario con el Gobierno. El Estado debe cumplir su competencia. Canarias no puede ser una cárcel ni se pueden quedar miles de personas en naves".

Así que, o cumple el Estado o podría "cometerse una ilegalidad que le puede costar cara".

"Este es un asunto del Estado y de la Unión Europea. No están haciendo los deberes que deben hacer", incide la portavoz de Coalición Canaria en 'Herrera en COPE'.

¿Se siente Cristina Valido engañada por el Gobierno? "No. En el último minuto, todos los partidos podríamos negociar. Sabemos desde el día de las elecciones que esto iba a ser así. Cuando no hay mayoría, los votos se pelean hasta el último segundo. Yo me sentiría engañada hoy si hubieran pactado algo que supusiera el incumplimiento de nuestro acuerdo", explica.

Luis Ventoso, colaborador de 'Herrera en COPE', le ha trasladado a Valido que los españoles tienen la sensación cierta de que Coalición Canaria está contribuyendo a sostener a Sánchez. "¿Por qué hacen esto?", se pregunta Ventoso.

Responde la política que "mi voto no está sosteniendo a Sánchez. Ni Coalición Canaria. Son otros los que están sosteniendo al Gobierno. Voto a favor de lo que he acordado con este Gobierno que iba a votar con nosotros o sin nosotros, en un escenario en el que Canarias no se podía permitir el lujo de no negociar".