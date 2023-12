La UE pone coto a la inteligencia artificial: "Queríamos proteger la intimidad de las personas"

Carme Artigas es secretaria de Estado de digitalización. Este lunes, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la situación actual de la regulación de la inteligencia artificial.

Hace escasos días, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) lograban, tras más de 35 horas de negociación, cerrar un acuerdo histórico para fijar las primeras reglas con las que limitar los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) que previsiblemente podrá entrar en vigor en 2026.

Audio









Sobre esta cuestión, Artigas explica a Carlos Herrera que llevan más de cuatro años tramitando este expediente y "era imprescindible. A nadie se le ocurre lanzar un coche al mercado sin hacer tests ni lanzar un medicamento sin hacer un ensayo clínico. Esta tecnología lo está invadiendo todo y había que ponerle regulación".





Había un gran reto por delante, que era "no matar la innovación y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos".

La secretaria de Estado de digitalización argumenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "la inteligencia artificial puede seguir desarrollándose sin agencia humana. Y ese es el riesgo. Es un ámbito de preocupación vinculado al producto. Es una regulación basada en producto y riesgo. Y eso era imprescindible. Ponerle coto".



Todo el proceso ha sido muy complejo porque "la Comisión Europea propuso una ley en 2021. Luego, el Consejo, toma una posición y proponen unos cambios y luego fue al Parlamento". Así pues, para llegar a esta normativa se han tenido que desarrollar una serie de pasos.

"Queríamos proteger la intimidad de las personas"



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Incide Artigas en que una de las obsesiones que tenían desde Bruselas era "proteger la intimidad de las personas. Además, hay que tener en cuenta algunas excepciones, como el uso de la Policía que puede hacer en casos muy especiales y razonables donde esta prohibición no tiene sentido, no vamos a ser tan tontos de aprovechar las ventajas de la tecnología. Y creo que esa línea la hemos resuelto tremendamente bien".

Asegura que "por primera vez, hemos creado un mecanismo de gobernanza que es la oficina de Inteligencia Artificial. Se encarga de coordinar a las oficinas nacionales".

Respecto a cómo se puede abordar y/o trabajar en los medios de comunicación con esta regulación, concluye que "hay que dar certezas, confianzas y seguridad legal. Si tú no generas esa seguridad, no habrá mercado. El riesgo existencial del ser humano en la inteligencia artificial es que nos volvamos locos porque no podamos creer lo que escuchamos. Todo el tema de la desinformación no se aborda en la ley, aunque está relacionado".