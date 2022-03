Un poeta Herrera desvela su regalo del Día del Padre y presume de ‘tipín’ en lo mejor de ‘Herrera en COPE'

El fin de semana son los mejores días para recordar los momentos más destacados, divertidos, ingeniosos y genuinos de la semana de ‘Herrera en COPE’. Para pasar un rato divertido y entretenido y, también, para conocer un poco más a Carlos Herrera, a su equipo y a sus tertulianos.

Más allá del análisis de la actualidad que cada día a partir de las 6 de la mañana realiza Herrera, más allá de las entrevistas políticas y sociales; en ‘Herrera en COPE’ hay mucho más a lo largo de sus 7 horas en antena.

Anécdotas, misterios, canciones, confesiones, reproches, risas… que no queremos que pasen desapercibidas para nuestros oyentes y que resumimos en este audio.





EL POETA HERRERA DA LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA Y A LA LLUVIA





El lunes empezaba Carlos Herrera dando la bienvenida a la primavera de la manera más “original y que se nos va de las manos” con Vivaldi y ‘Las cuatro estaciones'.









Tampoco faltaron los versos del poema ‘Primavera’ de Juan Ramón Jiménez:

Eres la primavera verdadera;

rosa de los caminos interiores,

brisa de los secretos corredores,

lumbre de la recóndita ladera.

A los que Herrera, en su faceta más poética sumó alguna estrofa para dar constancia de esta nueva estación en la que ya nos encontramos inmersos.

Qué flor tan bonita, qué bien huele esta flor.

No la cortes todavía, quiere aire, quiere sol.

Déjala que se columpie y se llene de color.

La mariposa se posa, se posa en la flor,

Alégrate mariposa, primavera llegó.

Vuela, vuela, sin parar,

Y no olvides que más tarde el verano llegará

La lluvia

Peor no solo la primavera recibió una merecida bienvenida, porque esta semana el “locutor de ustedes” se ha sentido inspirado y, también, ha elogiado a la lluvia, esa “bendita” lluvia tan necesaria y que, por fin, hacía presencia esta semana.

Qué es la lluvia sino el llanto tuyo,

Tus penas que se desahogan,

Quizás sea el llanto mío,

por mi opresión que lloran

Sin duda, una manera que como dice Herrera con la que se deja “constancia de que este equipo demuestra sensibilidad artística, poética”.

La AEMET espera fuertes precipitaciones en el sureste peninsular y Baleares este domingo













REGALO DE SU HIJO ALBERTO A SU PADRE POR EL DÍA DEL PADRE





Y, hablando de sensibilidad. Estos días hemos conocido el regalo que Alberto Herrera hizo a su padre Carlos por el #DíaDelPadre. “Un mensaje muy cariñoso, las cosas como son”, contaba Herrera, además de una comida juntos. A lo que su hijo añadía “mi padre y yo nos queremos mucho”.

Sin embargo, una vez conocido ese “detalle”, hubo un pequeño “rifirrafe” entre padre e hijo, además de sarcasmo entre el equipo cuando Carlos confesaba que “soy muy cariñoso y muy romántico”; algo que repetía una y otra vez “romántico y cariñoso”, “muy romántico y cariñoso”, a la vez que se escuchaban las carcajadas de los miembros de ‘Herrera en COPE’.

Pero, había mucho más, porque a todo ello añadía Carlos “y muy detallista”. La AEMET espera fuertes precipitaciones en el sureste peninsular y Baleares este domingo

Carlos Herrera y su hijo Alberto Herrera en COPE (COPE)









DESVELADO EL SECRETO DE ALBERTO HERRERA CON LA DGT





Este lunes entraba en vigor la nueva Ley de Tráfico de la DGT que, entre otras medidas, aumenta la pérdida de número de puntos en algunas de las infracciones.

Audio





Un tema del que se ha hablado mucho y por el que conocimos un secreto de Alberto desvelado por su padre. “Alberto, más vale aprenderte lo del carné y de los puntos, porque ya te quitaron todos una vez”, le dice Carlos.

Aunque, en realidad, Herrera solo era el mensajero, fue otra persona quien desveló el misterio.

Alberto Herrera (COPE)









EL PROFESOR HERRERA





Es lo que tiene estar al frente de un programa y ser “el líder”, que no se le escapa. Así pasó el lunes cuando leía uno de los textos del programa y se dio cuenta de un error gramatical. Momento que aprovechó para explicar a la audiencia y echar una ‘reprimenda’ a su equipo del error cometido para que no vuelva a ocurrir. Como cualquier profesor que se preste enseñando a sus alumnos.

Que para eso es Doctor Honoris Causa de la Universidad Europea.

Audio









HERRERA PRESUME DE ‘TIPAZO’





Muchas son las veces que escuchamos al Herrera decir lo “estupendo” que está, el “cuerpo” que tiene y un largo etcétera de elogios que él mismo se ha hecho. Vamos, el hombre perfecto.

Y así lo ha demostrado esta semana que tras su visita al podólogo ha dejado constancia que no tiene ni un solo problema de salud. “He ido al podólogo y me ha dicho que tengo una pisada estupenda. Pisamoreno, pisa con garbo”, contaba a la audiencia.

Pero no contento con eso, sigue presumiendo de su cuerpo, de lo delgado que se ha quedado, “esta mañana me he pesado y estoy en 90’4”. Pero, sin embargo, está preocupado porque “me sobran 400 gramos”, confesaba.





DE LA SEMANA SANTA A LA FERIA DE ABRIL





Como suele ser tradición en ‘Herrera en COPE’ desde que empieza laCuaresma, Carlos Herrera nos ameniza cada día con las mejores marchas de Semana Santa.

Este año, además, con la ilusión de que los pasos volverán a salir a las calles, volverán las procesiones, tras dos años de pandemia. Algo que Herrera celebra por todo lo alto transmitiendo en COPE para toda España la Madrugá de Sevilla.

A lo largo de la semana hemos escuchado las marchas de Estudiantes de Málaga, Hermanos Costaleros, la Quinta Angustia de Córdoba, ‘Eternidad’ de la Agrupación Musical Rosario de Cádiz y el Coro de Julio Pardo cantándole a La Esperanza.





Feria de Abril de Sevilla

Y así, como si nada, y cuando todavía no hemos llegado a la Semana Santa, hay quienes le hablan al Herrera de la Feria de Abril de Sevilla, “una feria que aquí en Sevilla, ¿no?” pregunta el Herrera con cierta sorna.

Y sigue diciendo que “no la conozco” y se ‘sorprende’ que la gente esté loca porque llegue la feria.

Ya lo ha explicado muchas veces, es “alérgico al albero” y por eso, dice, “no pisa el Real”. Pero, parece ser que no cuela ni entre los tertulianos ni los oyentes.

Famosos en el Feria de Abril 2018 en Sevilla





EL HOMENAJE DE JOSÉ MANUEL SOTO DE ‘EL GRUPO RISA’ A LOS TRANSPORTISTAS





Cada jueves con‘El espejito’ de ‘El Grupo Risa’ disfrutamos de la canción semana, que en esta ocasión va dedicada a los transportistas, que ya llevan 14 días de paro. Con la adaptación de una de las canciones de José Manuel Soto.

Audio













EL TELEVISIVO HERRERA





El pasado miércoles Carlos Herrera era uno de los invitados al programa ‘Las tres puertas’ de María Casado en TVE. Un programa en el que habló de su vida personal y profesional, y en el que “me lo pasé muy bien, con María me lo paso siempre bien”.

Y, claro, esto no pasó desapercibido para su equipo ni para los oyentes de ‘Herrera en COPE’ que al día siguiente daban la enhorabuena a Carlos y le ‘ruborizaban’ cuando le decían que “estás hecho un tipín”.









Sin embargo no todo fueron elogios. Ahí está María José Navarro para poner algo de cordura con su genuino ‘diario’ con el que cada día nos desvela los intríngulis del programa. Por eso, el jueves se preguntaba “¿por qué invitan al Herrera a programas de la tele? Que es que no hay manera de descansar de esta persona”. Además, también le daba un consejo a María Casado “no juegues con fuego, no te arrimes al pitón que luego vienen los llantos, que te crees que es como Antonio Banderas y te digo yo que no”.

Audio









De esta aparición televisiva del Herrera también se hizo eco José María García de ‘El Grupo Risa’, ‘alertando’ además que, encima, este domingo Carlos Herrera, junto a Manolo Lama, vuelve a la televisión. Será esta noche a las 22h en el canal 0 de Movistar, en el programa ‘Cinco tenedores’ que dirigen nuestro compañero de ‘El Partidazo de COPE’, Juanma Castaño, junto a MIki Nadal, ganadores de ‘Masterchef Celebrity’.